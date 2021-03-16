"Месячные начались?": Бузова довела до тошноты демонстрацией тампона

Звезда почившего в Бозе "Дома-2" Ольга Бузова не дает заскучать россиянам. Каждый ее шаг обсуждается, каждый поступок становится поводом для новостей.

Когда в феврале 2018 года супермодель Наталья Водянова на своей страницей опубликовала фото со средством личной гигиены в руке, ее едва не съели заживо. Слава богу, прокладка была не использованная!

"Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные – это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира", – пояснила Наташа.

Теперь же по ее стопам пошла Бузова. Она продемонстрировала тампон. Тоже пока еще не испачканный физиологическими выделениями (хотя с Бузовой бы сталось!). Это была всего лишь реклама известного бренда. Но вот поклонники восприняли ее в штуки.

"Она теперь будет везде на упаковках? Туалетную бумагу когда ждать?", "Скоро резинки начнет рекламировать!", "Что, Оля, месячные начались? И решила всем об этом сообщить?", "Оля и тампоны – это так мило", – глумятся люди.

Впрочем, Бузовой все равно, кто и что кудахчет. У нее свыше 23 миллионов подписчиков в "Инстаграме", за рекламный пост она берет, как говорят, от 450 тысяч рублей, а по итогам 2019 года по версии forbes.ru доход ее от рекламы в соцсетях составил 860 тысяч долларов.