"Вырос и теперь не нужен": Рудковской врезали за сына

На этот раз ведущая сделала исключение. На многочисленных кадрах она стоит с малышом на руках в гостиной своего особняка. Маленького Арсения фотографируют исключительно со спины или в профиль. На фото также можно разглядеть любимого питомца семьи – собаку Панчо. Известно, что Яна разрешает малышу играть с другом и убеждена, что это безопасно, за что часто подвергается критике.
Подписчики давно не видели Арсения и были поражены тому, насколько большим стал ребенок. На фото создается впечатление, что он гораздо старше своих лет, хотя мальчику вот-вот исполнится полгода. Известно, что до появления на свет сына Яна мечтала сама выносить и родить его. Однако у нее не вышло, и пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери.
Появление в "Инстаграме" дивы Арсения вызвало неоднозначную реакцию. Многие тут же принялись обвинять звезду. "Она создает детей для бизнеса. Гном Гномыч вырос и теперь не нужен", "Вы отдельно, и ребенок отдельно от Вас", "Бедные дети", "Подержать взяла, чтобы фотки сделать", "Что за лицемерие", – возмутились пользователи.
Однако другие искренне порадовались за Яну Рудковскую и восхитились малышом. "Такие лапочки", "Какой он большой уже, прелесть", "Ой, какие сладости", "Какой классный малыш", "Пусть растет здоровеньким, Яночка", "Какая ты счастливая", – отметили они.
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