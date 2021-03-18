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Кумир молодежи обвинил Рудковскую в подлом "разводе" на деньги

Кумир молодежи обвинил Рудковскую в подлом "разводе" на деньги

Рома Желудь стал новым гостем шоу "Алена, блин!". В эфире программы певец рассказал, как несколько лет назад его обманула Яна Рудковская.

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Блогер считает, что продюсер имеет непосредственное отношение к тому, что он пропал с экранов. По мнению парня, артистка сделала многое для дискредитации его имени, а однажды и вовсе оставила его без гонорара.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Рома Желудь вспомнил про "Академию S.T.A.R.S.", которую возглавляла супруга Евгения Плющенко. Как отметил блогер, на самом деле продюсерский центр занимался лишь тем, что "выкачивал" деньги из деток обеспеченных родителей. "Полный разводняк. Просто им проплачивали, чтобы за ручку эту звезду подержать, другую", – говорит парень.

По словам Ромы Желудя, они с Яной Рудковской сделали несколько совместных проектов. В рамках одного из них артист должен был выступить на сцене ТЦ "Вегас", и за этот выход молодому человеку обещали миллион рублей. "Я приезжаю, и мне никто ничего не заплатил. Но Рудковской уже заплатили. И я сказал, что не буду выходить на сцену. Возможно, это эгоизм, но, с другой стороны, на моем имени делают деньги", – рассказал блогер.

По его словам, тогда он просто вывел из торгового центра своих поклонников и устроил встречу на улице. "Но что сделала Рудковская? Она дала в СМИ новость, что Рома Желудь "кинул" своих фанатов-инвалидов, сорвал шоу", – заявил артист. Как отметил блогер, его ужасно расстроило наглое вранье продюсера.

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Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 14:21 Источник: Алена, блин! ✓ Надежный источник

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