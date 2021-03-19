"Молись за обижающих": мать вышла на связь с Марией Максаковой после затяжного конфликта

Мария Максакова получила весточку от родительницы. Актриса прислала оперной диве стихотворение Бориса Пастернака.

Певица рассказала, что Людмила Максакова процитировала большое произведение "Учись прощать". В нем есть слова: "Молись за обижающих. Зло побеждай лучом добра".

Судя по всему, именно такой бы совет хотела дать артистка своей наследнице. Примечательно, что актриса до сих пор не желает общаться с дочерью и внуком Ваней. Во всяком случае, так утверждает Мария Максакова.

По словам исполнительницы, знаменитая бабушка даже не видела своего внука. Ребенок же часто шлет ей приветы и приглашает погостить.

Ранее Мария Максакова вернулась в Россию из Украины. Она хотела уладить вопросы по недвижимости и наладить общение с родственниками. Но, к сожалению, вернуть квартиру, как и помирится со знаменитой матерью, ей так и не удалось.

Как писали "Дни.ру", Мария Максакова посетила ряд российских телешоу. В эфирах она вылила на свою мать ушат помоев. Певица заявила, что годами не получала от нее любви. Кроме того, оперная дива не раз говорила о том, что Людмила Максакова якобы настраивает против нее старших детей.

