"Молись за обижающих": мать вышла на связь с Марией Максаковой после затяжного конфликта

Певица рассказала, что Людмила Максакова процитировала большое произведение "Учись прощать". В нем есть слова: "Молись за обижающих. Зло побеждай лучом добра".
Судя по всему, именно такой бы совет хотела дать артистка своей наследнице. Примечательно, что актриса до сих пор не желает общаться с дочерью и внуком Ваней. Во всяком случае, так утверждает Мария Максакова.
По словам исполнительницы, знаменитая бабушка даже не видела своего внука. Ребенок же часто шлет ей приветы и приглашает погостить.
Ранее Мария Максакова вернулась в Россию из Украины. Она хотела уладить вопросы по недвижимости и наладить общение с родственниками. Но, к сожалению, вернуть квартиру, как и помирится со знаменитой матерью, ей так и не удалось.
Как писали "Дни.ру", Мария Максакова посетила ряд российских телешоу. В эфирах она вылила на свою мать ушат помоев. Певица заявила, что годами не получала от нее любви. Кроме того, оперная дива не раз говорила о том, что Людмила Максакова якобы настраивает против нее старших детей.
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