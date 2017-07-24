Максакова радикально изменилась к 40 годам

Сегодня, 24 июля, отмечает круглую дату оперная дива, экс-телеведущая и бывший депутат, общественный деятель Мария Максакова. скандально известной артистке исполнилось 40 лет. Однако громко отмечать юбилей певица не намерена. Зато к 40 годам Мария сильно изменилась – отстригла волосы, похудела, сменила стиль одежды и покинула Россию.
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