Максакова радикально изменилась к 40 годам

Сегодня, 24 июля, отмечает круглую дату оперная дива, экс-телеведущая и бывший депутат, общественный деятель Мария Максакова. скандально известной артистке исполнилось 40 лет. Однако громко отмечать юбилей певица не намерена. Зато к 40 годам Мария сильно изменилась – отстригла волосы, похудела, сменила стиль одежды и покинула Россию.