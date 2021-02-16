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Шоу-бизнес

"Держись, Людок": Мария Максакова довела мать до состояния душевного ада

Мария Максакова. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Мария Максакова недавно вернулась в Москву из Киева и отправилась покорять студии скандальных телешоу. В эфирах она вылила на мать, Людмилу Максакову, ушат помоев, заявив, что годами не получала от нее любви. За актрису вступился Стас Садальский.
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В личном блоге артист опубликовал снимок подруги и рассказал, как она чувствует себя в свете недавних событий. Правда, сделал он это не напрямую, а провел аналогию с древнегреческой мифологией.

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 Людмила Васильевна Максакова

Людмила Васильевна Максакова актриса

 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Стас Садальский заявил, что Людмиле Максаковой досталась психологически сложная роль – Иокасты. По словам артиста, звезда исполнила ее на сцене, а затем судьба персонажа перенеслась и на ее собственную. Вероятно, таким образом Садальский намекнул на непростые отношения актрисы с дочерью, которая смогла довести мать до "состояния душевного ада".

При этом Садальский отметил, что Максаковой на сцене и в жизни невероятнейшим образом удается воспроизводить те эмоции, которые испытывает героиня древнегреческого эпоса. "Без заламывания рук, без излишней драматизации убийственно пронзительно передает состояние душевного ада в который ввергнута несчастная женщина. Держись Людок! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – говорит артист.

Впрочем, подписчики Станислава Садальского не оценили его рассуждений. "Предъявляя претензии к детям, оглянись, что ты сделала не так", "До чего же неприятная тётка! Где уж там увидели талант? Лицо вечно недовольно!", "Не суди, да на судим будешь. Но Вы, Стас, преувеличиваете ее талант. Обычная актриса. Много лучше есть", – написали в комментариях.

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Автор: 16 февраля 2021, 12:53 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова и Этуш блеснули в театре

комментарии

Ответить:

Гость620647
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Максакова приперлась в Москву за деньгами.Эту тварь надо гнать в шею поганой метлой.Бабенция с уродливой душой.На передаче показала в первый день всю свою гниль.
Гость626459
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Старая Максакова отжила свое, но продолжает давить все живое
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