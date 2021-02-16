"Держись, Людок": Мария Максакова довела мать до состояния душевного ада

Мария Максакова недавно вернулась в Москву из Киева и отправилась покорять студии скандальных телешоу. В эфирах она вылила на мать, Людмилу Максакову, ушат помоев, заявив, что годами не получала от нее любви. За актрису вступился Стас Садальский.

В личном блоге артист опубликовал снимок подруги и рассказал, как она чувствует себя в свете недавних событий. Правда, сделал он это не напрямую, а провел аналогию с древнегреческой мифологией.

Стас Садальский заявил, что Людмиле Максаковой досталась психологически сложная роль – Иокасты. По словам артиста, звезда исполнила ее на сцене, а затем судьба персонажа перенеслась и на ее собственную. Вероятно, таким образом Садальский намекнул на непростые отношения актрисы с дочерью, которая смогла довести мать до "состояния душевного ада".

При этом Садальский отметил, что Максаковой на сцене и в жизни невероятнейшим образом удается воспроизводить те эмоции, которые испытывает героиня древнегреческого эпоса. "Без заламывания рук, без излишней драматизации убийственно пронзительно передает состояние душевного ада в который ввергнута несчастная женщина. Держись Людок! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – говорит артист.

Впрочем, подписчики Станислава Садальского не оценили его рассуждений. "Предъявляя претензии к детям, оглянись, что ты сделала не так", "До чего же неприятная тётка! Где уж там увидели талант? Лицо вечно недовольно!", "Не суди, да на судим будешь. Но Вы, Стас, преувеличиваете ее талант. Обычная актриса. Много лучше есть", – написали в комментариях.