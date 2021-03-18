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Обнародованы последние слова Легкоступовой перед смертью

Обнародованы последние слова Легкоступовой перед смертью

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов рассказал о том, что услышал от нее после инцидента с травмой. Артистка жаловалась на боль, а потом потеряла сознание и уже в него не приходила.
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Яхтсмен признал, что они с супругой несколько дней подряд выпивали. Мужчина заявил, что никак не может смириться со скоропостижной гибелью Валентины Легкоступовой. Он вспомнил последние слова исполнительницы хита "Ягода-малина" перед смертью.

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По словам Фирсова, артистке стало совсем плохо через двое суток. Певица села на кровать, сказав, что у нее болит голова. "Юрочка, я сейчас умру", – передал слова жены яхтсмен. Больше они не общались, поскольку знаменитость уже была без сознания.

Не секрет, что дети Валентины Легкоступовой винят в смерти матери ее мужа. Сам же он не раз заявлял, что не виновен и ни от кого не прячется. Более того, он желает помириться с наследниками звезды. Фирсов выразил намерение поучаствовать в установке памятника Валентине Легкоступовой.

Отметим, что стражи порядка пока не нашли доказательств, указывающих на причастность яхтсмена к гибели певицы. Согласно основной версии, Валентина Легкоступова упала в ванной и сильно ударилась головой.

Как писали "Дни.ру", Юрий Фирсов заявлял, что не помнит того рокового дня, когда артистка поскользнулась в ванной. Он сказал, что был тогда сильно пьян и спал.

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 15:59 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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"С Фирсовым она выглядела счастливой!": подруга детства рассказала о роковом браке Легкоступовой

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