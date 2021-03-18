Обнародованы последние слова Легкоступовой перед смертью

Яхтсмен признал, что они с супругой несколько дней подряд выпивали. Мужчина заявил, что никак не может смириться со скоропостижной гибелью Валентины Легкоступовой. Он вспомнил последние слова исполнительницы хита "Ягода-малина" перед смертью.
По словам Фирсова, артистке стало совсем плохо через двое суток. Певица села на кровать, сказав, что у нее болит голова. "Юрочка, я сейчас умру", – передал слова жены яхтсмен. Больше они не общались, поскольку знаменитость уже была без сознания.
Не секрет, что дети Валентины Легкоступовой винят в смерти матери ее мужа. Сам же он не раз заявлял, что не виновен и ни от кого не прячется. Более того, он желает помириться с наследниками звезды. Фирсов выразил намерение поучаствовать в установке памятника Валентине Легкоступовой.
Отметим, что стражи порядка пока не нашли доказательств, указывающих на причастность яхтсмена к гибели певицы. Согласно основной версии, Валентина Легкоступова упала в ванной и сильно ударилась головой.
Как писали "Дни.ру", Юрий Фирсов заявлял, что не помнит того рокового дня, когда артистка поскользнулась в ванной. Он сказал, что был тогда сильно пьян и спал.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Дьяволы существуют
Подскажите что мне делать?
Отбеливающие пасты
На курорты со справкой
Сила воли
Хочу стать дьяволом