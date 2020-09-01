"С Фирсовым она выглядела счастливой!": подруга детства рассказала о роковом браке Легкоступовой

Вся жизнь певицы связана с Феодосией. Ее семья переехала в Крым из Хабаровска, когда девочке было три года. В 1985 году Валентина окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского по классу скрипки. А в начале 2018-го возглавила местный городской отдел культуры.
Сегодня в Феодосии живет ее мама – 72-летняя Галина Ивановна. И с ней, и с певицей уже не один десяток лет дружит Ирина Еникова. С корреспондент "Дни.ру" она поделилась не только воспоминаниями, но и уникальными снимками из семейного альбома Легкоступовой.
"После того, как Валентина ушла из отдела культуры (в сентябре 2018 года у певицы случился конфликт с главой администрации: она была против исполнения Игорьком песни "Давай подождем, твою мать" в городе Воинской славы, однако мэр настоял на обратном – Прим. ред.), в Крым она приезжала набегами, редко, но много раз в день созванивалась с мамой, – рассказала Ирина. – Вообще же я ее знаю с 1974 года, поскольку с родной тетей и полной тезкой Валентины Легкоступовой мы вместе учились в музыкальном училище. Мы их так и звали – Валя-большая и Валя-маленькая".
"Я помню, как на свадьбе тети 13-летняя Валентина Легкоступова под баян отца спела песню "Валенки" и всем объявила, что будет артисткой, так все и случилось,. – продолжает Ирина Еникова. – Знала я и ее второго мужа Алексея Григорьева (сына звукоимитатора и режиссера Юрия Григорьева – Прим. ред.), от которого Валя в 2001 году родила сына Матвея. Я даже когда приезжала в Москву, останавливалась у них в квартире на Цветном бульваре. Сегодня Алексей живет в Феодосии, после развода с Валей он больше не женился – ушел в себя. Работает заместителем директора музея Цветаевой там. Но на похороны Валечки в Москву он приезжал".
В июле Валентина Легкоступова венчалась в Крыму со своим третьим мужем Юрием Фирсовым. "Тогда же я видела Юрия на местном рынке, – вспоминает подруга. – И мама Вали, с которой я дружу и часто хожу на море, сообщила мне, что Валя приехала на родину, чтобы обвенчаться в деревне Грушевка, откуда родом и дедушка, и папа певицы. Старинная церковь там была восстановлена именно на деньги Валюшки".
В случившейся ровно через 40 дней после свадьбы трагедии винить третьего мужа Легкоступовой подруга не хочет. "Это был ее выбор, – пояснила она. – Мы не можем говорить, какой он внешне или внутренне, не модем обвинять его. поскольку мы его совсем не знаем. И если она с ним сошлась, значит, в данный момент жизни именно он ей был нужен. Она с ним выглядела счастливой. Ну невозможно так играть счастье!"
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