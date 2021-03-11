"Огромные гематомы": вдовец откровенно о сексуальном насилии над Легкоступовой

Известно, что наследники артистки винят во всем ее супруга Юрия Фирсова. Брак возлюбленных был недолгим. Однако за время их близкого общения случилось много всего необычного.
Недавно в эфире "Пусть говорят" прозвучала еще одна страшная версия смерти звезды. Профессор подчеркнул, что Валентина Легкоступова могла подвергнуться сексуальному насилию, так как на ее теле обнаружены множественные травмы. "Огромные гематомы бедер", – сообщил врач на всю страну.
Журналисты связались с вдовцом и попросили его ответить на предъявленное обвинение. Сам он не стал общаться с прессой, но попросил адвоката сделать это за него. В это время Юрий находился рядом с юристом, комментируя происходящее.
Адвокат заявила, что о насилии не может быть и речи, так как они были женаты. По словам защитницы, то, чем пара занималась "под одеялом" никого не касается, а остальное – непонятные домыслы. Она подчеркнула, что Юрия травят, и никто не думает о его состоянии. В пример того, как СМИ раздувают ситуации, она привела то, что многие писали: квартира Валентины перевернута, следы крови обнаружены повсеместно. Позднее оказалось, что "кровь" была специальным средством для снятия отпечатков.
Также юрист заверила, что никакой любовницы у Фирсова нет, это выдумка злых языков. "Он любил Валентину", – поделилась она.
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