"Огромные гематомы": вдовец откровенно о сексуальном насилии над Легкоступовой

Популярная исполнительница ушла из жизни около полугода назад, но обсуждение трагедии, кажется, только начинается. В деле присутствует множество неоднозначных моментов, за которые то и дело приходится отвечать разным людям.

Известно, что наследники артистки винят во всем ее супруга Юрия Фирсова. Брак возлюбленных был недолгим. Однако за время их близкого общения случилось много всего необычного.

Недавно в эфире "Пусть говорят" прозвучала еще одна страшная версия смерти звезды. Профессор подчеркнул, что Валентина Легкоступова могла подвергнуться сексуальному насилию, так как на ее теле обнаружены множественные травмы. "Огромные гематомы бедер", – сообщил врач на всю страну.

Журналисты связались с вдовцом и попросили его ответить на предъявленное обвинение. Сам он не стал общаться с прессой, но попросил адвоката сделать это за него. В это время Юрий находился рядом с юристом, комментируя происходящее.

Адвокат заявила, что о насилии не может быть и речи, так как они были женаты. По словам защитницы, то, чем пара занималась "под одеялом" никого не касается, а остальное – непонятные домыслы. Она подчеркнула, что Юрия травят, и никто не думает о его состоянии. В пример того, как СМИ раздувают ситуации, она привела то, что многие писали: квартира Валентины перевернута, следы крови обнаружены повсеместно. Позднее оказалось, что "кровь" была специальным средством для снятия отпечатков.

Также юрист заверила, что никакой любовницы у Фирсова нет, это выдумка злых языков. "Он любил Валентину", – поделилась она.

