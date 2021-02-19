Умер Андрей Мягков Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Пятница
19 февраля
Лента новостей
16:12
Королева попрощалась с сыном в день его 19-летия: Когда меня не станет на земле
16:10
Заявились домой: планы невесты Арзамасовой о грандиозном торжестве с треском провалились
15:50
"В семье пополнение": Ивлеева сделала неожиданное признание
15:48
"Живу, как в страшном сне": известный певец раздавлен смертью жены
15:32
Бондарчук преподнес возлюбленной неприлично дорогой подарок
15:27
Самолет съемочной группы "Орла и решки" совершил жесткую посадку без шасси
15:23
"Дни.ру" раздают подарки: часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro Sport
15:16
Платья и длинные волосы: почему Меган Фокс позволяет сыновьям странные наряды
15:15
Зачем Данелия рылся на свалке в перерыве между съемками фильма "Кин-дза-дза!"
15:09
"Страстные отношения": Дружинин рассказал о ревности Цискаридзе
14:38
Аферист и приспособленец! Дочь Легкоступовой сцепилась с Фирсовым из-за наследства в эфире шоу
14:35
"Я рассвирепела": Борисова отомстила Калашниковой за скандальное интервью
14:28
Карбалевич об ужесточении закона об экстремизме в Белоруссии: Своеволие силовиков будет легализовано
14:14
Орбакайте выставила грудь на всеобщее обозрение
14:06
Близкие товарищи: Шепелев шокировал фотографией с Зеленским
13:53
Сморщенная Утяшева повергла в шок своим видом
13:51
Стало известно о новой угрозе роста цен на продукты
13:37
Что подарить мужчине на 23 февраля: идеи для мужа, папы и брата
13:28
Шепелев опустился до хамства после слов об увольнении: Дебилы!
13:27
Ложь и неуважение: Манукян сделал громкое заявление об отношениях
13:24
Почему Волкова из "Ворониных" отказалась брать фамилию мужа
13:24
Почему американские СМИ закрыли глаза на преступление хоккеиста Панарина
13:23
Названа причина задымления в Большом театре
13:16
При взрыве в Воронежской области пострадали люди
13:09
Известная певица заявила об отношениях с Нагиевым
12:49
Операция на сердце и проблемы с суставами: Мягкова в могилу свел целый букет болезней
12:46
Сын переломанного Алибасова рассказал о больших трудностях
12:41
С чужим мужем: Бледанс поздравляют с началом новых отношений
12:35
"Сделали хирурги": изменившаяся до неузнаваемости Долина шокировала россиян
12:34
Сообщается о задымлении в Большом театре
12:28
На дороге в Москве загорелась машина
12:14
"Я их видеть не могу никого": Мягков перед смертью оплевал коллег
12:07
Лариса Гузеева раздавлена горем
11:59
Мужчина с мачете ограбил магазин
11:56
Звонок любовницы: жена обнародовала причину приступа у звезды "Улиц разбитых фонарей"
11:48
"Заточил вилку и кинулся": Фирсов о пугающих зверствах сына Легкоступовой
11:38
На маяк в Санкт-Петербурге совершено нападение
11:24
"Ты кто такая, тварь?": Гордон и Барановская устроили разборки в эфире
11:24
Любовница Сафронова готовится к свадьбе с африканцем из племени масаи
11:23
Что связывает Мягкова и президента Украины
11:07
"Хотя бы час": Орлова слезно потребовала встречи с малолетним сыном Фриске
11:05
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России вновь превысил 13 тысяч
11:00
Трусы не замечены: Мельникова в прозрачном пеньюаре обнажила зад
11:00
В России предложили изменить список льготников по оплате ЖКУ
10:55
В Подмосковье задержали гаражного вора
10:47
"Он даже на пробах пьяный": вскрылась правда о проблемах Мягкова с алкоголем
10:47
Политический конфликт в Белоруссии сравнили с проблемой отцов и детей
10:22
Положила ему 500 рублей: у гроба наркодилера Даны Борисовой разразился омерзительный скандал
10:22
Впервые: Крымский мост пришлось закрыть
10:12
В Кемерово пьяный водитель устроил три аварии подряд
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова заявила о воссоединении: Мы снова вместе
"Сердце бы вырвала": Гузеева показала изуродованную ногу дочери после операции
Будут вместе лежать теперь: вдова решила похоронить умершего у нее на руках Мягкова возле Началовой
"Наташа этого не заслужила": голый сын Королевой на шесте вызвал отвращение
Разорвало: видео изувеченной Малышевой вызвало шок
"Он является соучастником": больному зеку Ефремову грозит новый срок
Шоу-бизнес
Аферист и приспособленец! Дочь Легкоступовой сцепилась с Фирсовым из-за наследства в эфире шоу

Аферист и приспособленец! Дочь Легкоступовой сцепилась с Фирсовым из-за наследства в эфире шоу

Валентина Легкоступова. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Российская певица Валентина Легкоступова умерла через несколько месяцев после свадьбы. Казалось, что с третьим мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым она счастлива, хотя многие не одобряли ее выбор. Теперь он претендует на ее наследство наравне с ее детьми.
прочитано 1305 раз

После свадьбы и венчания Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов начали вести разгульный образ жизни, который и привел певицу в могилу. Ее нашла дочь в квартире без сознания, кругом валялись бутылки, а в воздухе стоял густой перегар. Анэтта Бриль немедленно отправила мать на лечение и выведение интоксикации в наркологической клинике. Оказалось, что у Валентины Легкоступовой травма головы. Вскоре она скончалась.

ПО ТЕМЕ

"Заточил вилку и кинулся": Фирсов о пугающих зверствах сына Легкоступовой

Юрий Фирсов утверждал, что жена поскользнулась и упала в ванной, однако на ее теле после смерти нашли еще много разных подозрительных ссадин и синяков. Дети певицы подозревают Фирсова в причастности к трагедии. Однако это не доказано и, скорее всего, так и останется лишь подозрением.

Дочь Анэтта и сын Матвей считают, что Юрий из корыстных побуждений женился на Валентине, но он опровергает это и заявляет, что певица была в долгах как в шелках. Об этом он рассказал в эфире шоу "Пусть говорят".

Дети Валентины Легкоступовой сцепились в эфире шоу с Юрием Фирсовым в словесной перепалке. Сторонам предстоит нелегкая борьба за наследство артистки. Вдовец звезды претендует на часть ее богатства, а также на авторские права на ее песни. Анэтта и Матвей считают, что он аферист и приспособленец.

Более того, в студии появился второй супруг Валентины Легкоступовой и заявил, что тоже претендует на часть ее наследства. Дочь Легкоступовой заявила, что после смерти матери из ее квартиры пропала большая сумма денег. Все это предстоит выяснить следствию.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 19 февраля 2021, 14:38 Источник: "Пусть говорят" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пела и плясала: появились неожиданные снимки с третьей свадьбы Легкоступовой

комментарии

Ответить:

Гость626012
Пожаловаться Ответить
Марья
Муж действительно любил ее..а сын криминальный тип и дочка хамка. Фирсов супер мужчина!
Выйди замуж, нарожай своих, воспитай и потом- суди. Шалава
Марья
Пожаловаться Ответить
Муж действительно любил ее..а сын криминальный тип и дочка хамка. Фирсов супер мужчина!
Гость623500
Пожаловаться Ответить
Всё грязь и некрасиво.Одно странно-а как же"совместно нажитое имущество"?Тем более,авторские права на песни?Что-то не так"в консерватории"!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Бондарчук преподнес возлюбленной неприлично дорогой подарок

Сын режиссера показал роскошный аксессуар

Шоу-бизнес

"Я их видеть не могу никого": Мягков перед смертью оплевал коллег

Артист был резок
Шоу-бизнес

Ложь и неуважение: Манукян сделал громкое заявление об отношениях

Он чувствует себя одиноким
Шоу-бизнес

Известная певица заявила об отношениях с Нагиевым

Звезда раскрыла все тайны

Гороскоп

"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+