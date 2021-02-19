Аферист и приспособленец! Дочь Легкоступовой сцепилась с Фирсовым из-за наследства в эфире шоу

Российская певица Валентина Легкоступова умерла через несколько месяцев после свадьбы. Казалось, что с третьим мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым она счастлива, хотя многие не одобряли ее выбор. Теперь он претендует на ее наследство наравне с ее детьми.

После свадьбы и венчания Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов начали вести разгульный образ жизни, который и привел певицу в могилу. Ее нашла дочь в квартире без сознания, кругом валялись бутылки, а в воздухе стоял густой перегар. Анэтта Бриль немедленно отправила мать на лечение и выведение интоксикации в наркологической клинике. Оказалось, что у Валентины Легкоступовой травма головы. Вскоре она скончалась.

Юрий Фирсов утверждал, что жена поскользнулась и упала в ванной, однако на ее теле после смерти нашли еще много разных подозрительных ссадин и синяков. Дети певицы подозревают Фирсова в причастности к трагедии. Однако это не доказано и, скорее всего, так и останется лишь подозрением.

Дочь Анэтта и сын Матвей считают, что Юрий из корыстных побуждений женился на Валентине, но он опровергает это и заявляет, что певица была в долгах как в шелках. Об этом он рассказал в эфире шоу "Пусть говорят".

Дети Валентины Легкоступовой сцепились в эфире шоу с Юрием Фирсовым в словесной перепалке. Сторонам предстоит нелегкая борьба за наследство артистки. Вдовец звезды претендует на часть ее богатства, а также на авторские права на ее песни. Анэтта и Матвей считают, что он аферист и приспособленец.

Более того, в студии появился второй супруг Валентины Легкоступовой и заявил, что тоже претендует на часть ее наследства. Дочь Легкоступовой заявила, что после смерти матери из ее квартиры пропала большая сумма денег. Все это предстоит выяснить следствию.