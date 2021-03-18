"Видел, как мама упала": дочь Легкоступовой выдвинула обвинение Фирсову

Наследница отечественной певицы до сих пор пытается выяснить причину скоропостижной смерти Валентины Легкоступовой. Девушка не переставала твердить, что погубил артистку Юрий Фирсов.

Несмотря на то, что последнему супругу исполнительницы хита "Ягода-малина" принадлежит лишь одна четвертая доля жилплощади, он прекрасно расположился в этих апартаментах.

Поговаривают, что именно в данной квартире когда-то произошел несчастный случай. По словам родной дочери Валентины Легкоступовой, артистка упала в собственной ванной и травмировала голову.

Эту ситуацию можно было бы списать на случайность, но родственники утверждают, что звезда несколько дней подряд выпивала и находилась в неадекватном состоянии. Анетта Бриль считает, что возлюбленный спаивал мать и пытался преждевременно завладеть ее наследством.

Наследница добавила, что Валентина Валерьевна никогда не имела тяги к алкоголю. Даже на семейных праздниках она пила лишь лимонад. Девушка публично заявила, что Фирсов злоупотреблял спиртными напитками и уговаривал звезду делать это вместе с ним.

Сам же вдовец не помнит того дня, так как был сильно пьян и путался в происходящем. Сейчас Юрий утверждает, что спал в тот момент, когда Валентина поскользнулась в ванной комнате.

"Он видел, как мама упала. Мы сконцентрированы сейчас на расследовании. Мы хотим знать, кто же виноват в том, что наша мама умерла", – призналась Анетта.

