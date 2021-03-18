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"Видел, как мама упала": дочь Легкоступовой выдвинула обвинение Фирсову

Наследница отечественной певицы до сих пор пытается выяснить причину скоропостижной смерти Валентины Легкоступовой. Девушка не переставала твердить, что погубил артистку Юрий Фирсов.
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Несмотря на то, что последнему супругу исполнительницы хита "Ягода-малина" принадлежит лишь одна четвертая доля жилплощади, он прекрасно расположился в этих апартаментах.

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Поговаривают, что именно в данной квартире когда-то произошел несчастный случай. По словам родной дочери Валентины Легкоступовой, артистка упала в собственной ванной и травмировала голову.

Эту ситуацию можно было бы списать на случайность, но родственники утверждают, что звезда несколько дней подряд выпивала и находилась в неадекватном состоянии. Анетта Бриль считает, что возлюбленный спаивал мать и пытался преждевременно завладеть ее наследством.

Наследница добавила, что Валентина Валерьевна никогда не имела тяги к алкоголю. Даже на семейных праздниках она пила лишь лимонад. Девушка публично заявила, что Фирсов злоупотреблял спиртными напитками и уговаривал звезду делать это вместе с ним.

Сам же вдовец не помнит того дня, так как был сильно пьян и путался в происходящем. Сейчас Юрий утверждает, что спал в тот момент, когда Валентина поскользнулась в ванной комнате.

"Он видел, как мама упала. Мы сконцентрированы сейчас на расследовании. Мы хотим знать, кто же виноват в том, что наша мама умерла", – призналась Анетта.

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 09:55 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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"С Фирсовым она выглядела счастливой!": подруга детства рассказала о роковом браке Легкоступовой

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