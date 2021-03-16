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Беременна? Бузова заинтриговала народ снимком из гинекологии

Беременна? Бузова заинтриговала народ снимком из гинекологии

Ольга Бузова побывала на приеме у женского врача. Певица призналась, что теперь тщательно занимается своим здоровьем.
прочитано 486 раз

Телеведущая опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта фото кабинета врача. В кадре с указанием фамилии гинеколога артистка разместила картинку с рисунком ребенка и смайл, говорящий о возможной беременности.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Тем самым Ольга Бузова недвусмысленно намекнула, что находится в интересном положении. А недавно звезда представила в соцсети нового кавалера – коллегу Алексея Воробьева. При этом она дала понять, что вскоре у нее с ним будет "тесное сотрудничество".

Исполнитель снялся с Ольгой Бузовой в ролике. Поклонники вспомнили, что знаменитость недавно разошлась с рэпером Давой. Как писали "Дни.ру", ранее певица заявила, что готова переехать к Филиппу Киркорову.

Напомним, Ольга Бузова разместила в своем микроблоге совместные фото с королем отечественной эстрады. На кадрах они обнимаются и выглядят счастливыми. Теледива посвятила Киркорову теплые слова и намекнула на теплые чувства к нему.

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2021, 18:49 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Блогер потратила на операцию 3 миллиона рублей ради сходства с Бузовой

комментарии

Ответить:

гостья
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Умнее не придумали,как опять этих двух дебилов пиарщиков воссоединить? Только беременностью бесплодной Бузовой,больше умнее ничего не сочинили Там опять показуха в отношениях, поцелуи с крепко сжатыми губами до блевоты,чтобы не заразиться Дави конечно боится, что <цензура> может принести,как бывшему, что угодно НО главное чтобы эта тварь извинилась перед Дарьей,а так и к Дави не будет уважения ,как жить с этой гадиной, что так мерзк обвиняет людей,которые выше, интеллигентнее, талантливее ,умнее чем <цензура> Бузова Снять кабинет можно где угодно,что идиоты сами тупые и считают других такими же
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