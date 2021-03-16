Беременна? Бузова заинтриговала народ снимком из гинекологии

Телеведущая опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта фото кабинета врача. В кадре с указанием фамилии гинеколога артистка разместила картинку с рисунком ребенка и смайл, говорящий о возможной беременности.
Тем самым Ольга Бузова недвусмысленно намекнула, что находится в интересном положении. А недавно звезда представила в соцсети нового кавалера – коллегу Алексея Воробьева. При этом она дала понять, что вскоре у нее с ним будет "тесное сотрудничество".
Исполнитель снялся с Ольгой Бузовой в ролике. Поклонники вспомнили, что знаменитость недавно разошлась с рэпером Давой. Как писали "Дни.ру", ранее певица заявила, что готова переехать к Филиппу Киркорову.
Напомним, Ольга Бузова разместила в своем микроблоге совместные фото с королем отечественной эстрады. На кадрах они обнимаются и выглядят счастливыми. Теледива посвятила Киркорову теплые слова и намекнула на теплые чувства к нему.
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