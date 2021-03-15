Новая история любви: Бузова соблазнила голливудского холостяка

Недолго горевала телеведущая: накануне она представила очередного ухажера – 33-летнего Алексея Воробьева. Артистка намекнула на дальнейшее "тесное сотрудничество" со звездой Голливуда.
Известно, что актер несколько лет подряд строит карьеру за границей. Алексей вернулся к истокам и снялся в забавном ролике с Ольгой. Молодые люди профессионально сыграли влюбленную парочку. Теперь поклонники гадают, а пришлось ли артистам "играть" свои чувства?
На кадрах отчетливо видно, что Бузовой и Воробьеву понравилось работать друг с другом. К слову, звезды продолжили общаться и аккуратно флиртовать после съемок. Подтверждением стали полюбовные комментарии в социальных сетях.
"Это новая история любви? Быстро Дава подвинулся", – подметили фанаты.
Сама же телеведущая пообещала порадовать пользователей "Инстаграм" еще одним видео. Ольга добавила, что выложит неудачные дубли с участием Алексея. Стоит отметить, что статный ухажер пришелся по вкусу ярым защитникам звезды.
Большинство заявило, что Бузовой не привыкать заводить романтические интрижки с завидными холостяками. Отличным примером служит ее давний друг Тимур Батрутдинов. Ведущая отправлялась на отдых вместе с резидентом юмористического шоу, участвовала в телепрограммах и даже планировала выйти за него замуж.
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