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15 марта
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Новая история любви: Бузова соблазнила голливудского холостяка

Новая история любви: Бузова соблазнила голливудского холостяка

Недавно расставшаяся со всеми известным блогером Ольга Бузова пустилась во все тяжкие. Похоже, что певица уже успела найти нового жениха и подразнила пикантными новостями многочисленную аудиторию.
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Недолго горевала телеведущая: накануне она представила очередного ухажера – 33-летнего Алексея Воробьева. Артистка намекнула на дальнейшее "тесное сотрудничество" со звездой Голливуда.

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 Алексей Владимирович Воробьев

Алексей Владимирович Воробьев музыкант, актер, певец, композитор, режиссер, продюсер

Известно, что актер несколько лет подряд строит карьеру за границей. Алексей вернулся к истокам и снялся в забавном ролике с Ольгой. Молодые люди профессионально сыграли влюбленную парочку. Теперь поклонники гадают, а пришлось ли артистам "играть" свои чувства?

На кадрах отчетливо видно, что Бузовой и Воробьеву понравилось работать друг с другом. К слову, звезды продолжили общаться и аккуратно флиртовать после съемок. Подтверждением стали полюбовные комментарии в социальных сетях.

"Это новая история любви? Быстро Дава подвинулся", – подметили фанаты.

Сама же телеведущая пообещала порадовать пользователей "Инстаграм" еще одним видео. Ольга добавила, что выложит неудачные дубли с участием Алексея. Стоит отметить, что статный ухажер пришелся по вкусу ярым защитникам звезды.

Большинство заявило, что Бузовой не привыкать заводить романтические интрижки с завидными холостяками. Отличным примером служит ее давний друг Тимур Батрутдинов. Ведущая отправлялась на отдых вместе с резидентом юмористического шоу, участвовала в телепрограммах и даже планировала выйти за него замуж.

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Ольга Бузова. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2021, 05:58 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость660089
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Старуха Бузова хорошо вписалась в законы шоубищнеса- играть, врать, всех разводить зрителей-дурачков что у нее отношения
Гость652025
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Оскорблять нехорошо, неизвестно чем злопыхательницы занимаются , где работают, и чем зарабатывают
Гость652025
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Зависть чувство нехорошое . Надо отдать должное Ольге за трудолюбие и целеустремленность в работе в роликах, в рекламе, в бизнесе.
Гостья
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Совместная поездка в Лас-Вегас и медовый месяц По имеющимся сведениям, поездка в Лас-Вегас была запланирована давно. Воробьев и Зубарева отправились туда тайно для того, чтобы провести церемонию бракосочетания. Влюбленная парочка поклялась друг к другу в вечной любви в одной из церквей города. Медовый месяц парочка провела все в том же Лас-Вегасе. Возвращались на родину новоиспеченные супруги по отдельности. Это было сделано для того, чтобы об их маленьком секрете не прознали вездесущие журналисты. Впрочем, скрывать интересную информацию Воробьеву и Зубаревой долго не удалось, вскоре о тайной
Гостья
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За ладно с такими показателями внешности ,бомжу не нужна Страшная,как Баба Яга с длинный носом, только бородавок не хватает Пусть гордиться это старшная
особа ЧТО очень похожа на Бабу Ягу и <цензура> фильма "Последний герой" Почему эта уродкк считает себя "красавицей" ведь такая страшная, что не нужна никому да ещё и заразить может эта шалава
Гостья
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Кому <цензура> из притона в молодые годы нужна? Кто свяжет жизнь с этой швалью,что сейчас по указки кукловодов дает всем подряд Проститутка Бузова профессионал ,потому что обслуживала клиентов в притоне Она тупая ,ей за раздвинуть ноги перед нужными людьми кукловодов НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ Она шалава привыкла и не к таким,а этой тупорылой за это новое платье подарят и квартиру оплатят, где <цензура> живет
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