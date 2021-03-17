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Два любовника: в личной жизни "разведенки" Муцениеце кипят бурные страсти

Два любовника: в личной жизни "разведенки" Муцениеце кипят бурные страсти

Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались около года назад. Актриса тяжело переживала разрыв с мужем, однако, кажется, сейчас ее личная жизнь забурлила.
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На прошлой неделе появились слухи о том, что у артистки новый роман. Звезду "Закрытой школы" заметили в театре в сопровождении мужчины, который позволял вольности в ее адрес: обнимал и даже трогал за интимные места.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Поначалу подозрение пало на режиссера Клима Шипенко, давно и счастливо женатого на сценаристке Соне Карпуниной. Однако эта информация не подтвердилась – Агата Муцениеце не может даже помыслить о романе с несвободным мужчиной.

Затем появилась информация о том, что у звезды сериалов роман с неким олигархом. По слухам, именно он подарил артистке машину за 10 миллионов рублей, которой та недавно хвасталась в личном блоге.

Корреспондент "Дни.ру" связался с экстрасенсом и астрологом Анной Гехман, чтобы узнать, как на самом деле обстоят дела у Агаты Муцениеце на личном фронте. По словам специалиста, в этом году у актрисы есть все шансы серьезно поменять свою жизнь. Причем высока вероятность, что у бывшей жены Павла Прилучного появятся сразу два любовника. "С середины марта до середины апреля этот вопрос как никогда актуален, и в ее жизни может появиться даже два претендента на руку и сердце", – считает астролог.

Судя по всему, личная жизнь артистки действительно наладилась после развода с Павлом Прилучным. По словам Анны Гехман, у актрисы и в постели все хорошо.

"У нее в настоящее время присутствуют сексуальные отношения", – добавила эксперт в беседе с "Дни.ру".

Судя по всему, Агата Муцениеце оставила в прошлом переживания из-за развода. Однако поклонников до сих пор волнует вопрос, сойдется ли вновь актриса с Павлом Прилучным, ведь они были такой красивой парой.

"Прилучный – активный, эмоциональный, немного агрессивный молодой человек. С таким мужчиной нужно быть крайне аккуратной – лишний раз его не доставать. В случае Агаты, то она очень легко может вывести такую личности из состояния равновесия", – пояснила астролог в беседе с "Дни.ру".

"Что касается возможности воссоединения этой пары, то в этой жизни возможно все. Но для этого им необходимо проделать огромную работу над собой. Наша жизнь является отражением нашего сознания, и чтобы ее изменить, нужно работать с сознанием, и работать нужно обоим супругам", – отметила Анна Гехман.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2021, 15:32 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

Гость646418
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Пошла по рукам прибалтийская хуторянка! Такого как Паша ей больше не светит, свяжится с каким нибудь колбасным воротилой!
Гость647244
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В постели у неё хорошо) ржачь
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