Два любовника: в личной жизни "разведенки" Муцениеце кипят бурные страсти

Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались около года назад. Актриса тяжело переживала разрыв с мужем, однако, кажется, сейчас ее личная жизнь забурлила.



На прошлой неделе появились слухи о том, что у артистки новый роман. Звезду "Закрытой школы" заметили в театре в сопровождении мужчины, который позволял вольности в ее адрес: обнимал и даже трогал за интимные места.

Поначалу подозрение пало на режиссера Клима Шипенко, давно и счастливо женатого на сценаристке Соне Карпуниной. Однако эта информация не подтвердилась – Агата Муцениеце не может даже помыслить о романе с несвободным мужчиной.

Затем появилась информация о том, что у звезды сериалов роман с неким олигархом. По слухам, именно он подарил артистке машину за 10 миллионов рублей, которой та недавно хвасталась в личном блоге.

Корреспондент "Дни.ру" связался с экстрасенсом и астрологом Анной Гехман, чтобы узнать, как на самом деле обстоят дела у Агаты Муцениеце на личном фронте. По словам специалиста, в этом году у актрисы есть все шансы серьезно поменять свою жизнь. Причем высока вероятность, что у бывшей жены Павла Прилучного появятся сразу два любовника. "С середины марта до середины апреля этот вопрос как никогда актуален, и в ее жизни может появиться даже два претендента на руку и сердце", – считает астролог.

Судя по всему, личная жизнь артистки действительно наладилась после развода с Павлом Прилучным. По словам Анны Гехман, у актрисы и в постели все хорошо.

"У нее в настоящее время присутствуют сексуальные отношения", – добавила эксперт в беседе с "Дни.ру".

Судя по всему, Агата Муцениеце оставила в прошлом переживания из-за развода. Однако поклонников до сих пор волнует вопрос, сойдется ли вновь актриса с Павлом Прилучным, ведь они были такой красивой парой.

"Прилучный – активный, эмоциональный, немного агрессивный молодой человек. С таким мужчиной нужно быть крайне аккуратной – лишний раз его не доставать. В случае Агаты, то она очень легко может вывести такую личности из состояния равновесия", – пояснила астролог в беседе с "Дни.ру".

"Что касается возможности воссоединения этой пары, то в этой жизни возможно все. Но для этого им необходимо проделать огромную работу над собой. Наша жизнь является отражением нашего сознания, и чтобы ее изменить, нужно работать с сознанием, и работать нужно обоим супругам", – отметила Анна Гехман.