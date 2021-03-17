Два любовника: в личной жизни "разведенки" Муцениеце кипят бурные страсти

На прошлой неделе появились слухи о том, что у артистки новый роман. Звезду "Закрытой школы" заметили в театре в сопровождении мужчины, который позволял вольности в ее адрес: обнимал и даже трогал за интимные места.
Поначалу подозрение пало на режиссера Клима Шипенко, давно и счастливо женатого на сценаристке Соне Карпуниной. Однако эта информация не подтвердилась – Агата Муцениеце не может даже помыслить о романе с несвободным мужчиной.
Затем появилась информация о том, что у звезды сериалов роман с неким олигархом. По слухам, именно он подарил артистке машину за 10 миллионов рублей, которой та недавно хвасталась в личном блоге.
Корреспондент "Дни.ру" связался с экстрасенсом и астрологом Анной Гехман, чтобы узнать, как на самом деле обстоят дела у Агаты Муцениеце на личном фронте. По словам специалиста, в этом году у актрисы есть все шансы серьезно поменять свою жизнь. Причем высока вероятность, что у бывшей жены Павла Прилучного появятся сразу два любовника. "С середины марта до середины апреля этот вопрос как никогда актуален, и в ее жизни может появиться даже два претендента на руку и сердце", – считает астролог.
Судя по всему, личная жизнь артистки действительно наладилась после развода с Павлом Прилучным. По словам Анны Гехман, у актрисы и в постели все хорошо.
"У нее в настоящее время присутствуют сексуальные отношения", – добавила эксперт в беседе с "Дни.ру".
Судя по всему, Агата Муцениеце оставила в прошлом переживания из-за развода. Однако поклонников до сих пор волнует вопрос, сойдется ли вновь актриса с Павлом Прилучным, ведь они были такой красивой парой.
"Прилучный – активный, эмоциональный, немного агрессивный молодой человек. С таким мужчиной нужно быть крайне аккуратной – лишний раз его не доставать. В случае Агаты, то она очень легко может вывести такую личности из состояния равновесия", – пояснила астролог в беседе с "Дни.ру".
"Что касается возможности воссоединения этой пары, то в этой жизни возможно все. Но для этого им необходимо проделать огромную работу над собой. Наша жизнь является отражением нашего сознания, и чтобы ее изменить, нужно работать с сознанием, и работать нужно обоим супругам", – отметила Анна Гехман.
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