"Вот это мужик!": Муцениеце подарили роскошное авто за 20 миллионов

Актриса тяжело переживала развод с известным супругом, ее до глубины души ранила романтическая связь Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Однако сейчас Агата Муцениеце вовсю демонстрирует свою самодостаточность. Недавно россияне начали поговаривать, что у артистки появился ухажер, так как в Сеть просочилось видео, на котором звезда фривольно кокетничает с мужчиной в театре. Теперь же Агата Муцениеце сообщила о том, что получила в подарок новый Mercedes-Benz Maybach. Стоимость авто достигает 20 миллионов рублей.
Роскошную машину звезда показала в инстаграм-истории. Она сняла на камеру руль, а также попросила подругу записать на видео иномарку снаружи. Когда удивленная дама подсела к Муцениеце в салон на переднее кресло, актриса пошутила, что получила презент от Брэда Питта. "Вот это у тебя мужик!", — объявила ошарашенная собеседница Агаты.
Знаменитость призналась, что очень довольна шикарным подарком, а ее радость разделяют дети от Павла Прилучного. Актриса считает удивительным тот факт, что она никогда не жила в роскоши и не владела иномарками высокого класса, а вот так стала обладательницей авто за сумасшедшие деньги. "Короче, это офигенно! Цените все, что у вас есть!" — порекомендовала подписчикам инстаграм-канала Агата Муцениеце.
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