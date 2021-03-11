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11 марта
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Шатунов обещал лично похоронить Разина после скандала с авторским правом

Шатунов обещал лично похоронить Разина после скандала с авторским правом

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин и его бывший солист Юрий Шатунов не только коллеги, но и родственники, ведь Разин крестный отец его сына. Но теперь на первом месте для них только одно – война не на жизнь а на смерть из-за авторских прав на песни, которые они делили долгие годы.
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Недавно ведущий Андрей Малахов подготовил программу о "Ласковом мае", но продюсера группы Андрея Разина на съемки никто не позвал. Это возмутило его. Он заявил, что опубликует на Малахова позорный компромат в случае выхода передачи в эфир.

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 Андрей Александрович Разин

Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

Актер Станислав Садальский, который был на съемках этой передачи. В своем ЖЖ он выложил снимок, на котором были Юрий Шатунов, Анфиса Чехова, Виктор Салтыков и другие. Садальский признался, что был несказанно рад уходу талантливого Шатунова из "Ласкового мая".

Что касается скандальных угроз от Андрея Разина, то здесь не обошлось без иронии. На эту тему Садальский привел занимательный диалог.

"Юра вспоминал, сколько его обижали в детстве, как сразу отобрали паспорт, когда он его получил — директриса отобрала… Говорю — давай засадим ее в тюрьму! — а Юра: — Да нет, она давно уже умерла…

— На похоронах был?
— Нет.
— А к Разину пошел бы?
— Обязательно! Чтоб удостовериться".

Напомним, ранее Нагатинский суд Москвы отказался удовлетворить иск Разина о защите чести и достоинства. Продюсер долго скандалил с бывшим коллегой и даже хотел отсудить все авторские права на песни. Кроме того, он обвинял Шатунова в том, что певец исполняет хиты под фонограмму. Разин требовал от Шатунова денежную компенсацию и публичные извинения. Однако суд встал на сторону певца.


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Юрий Шатунов. Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 18:53 Источник: ЖЖ Станислава Садальского • Требует проверки
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