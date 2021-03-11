Шатунов обещал лично похоронить Разина после скандала с авторским правом

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин и его бывший солист Юрий Шатунов не только коллеги, но и родственники, ведь Разин крестный отец его сына. Но теперь на первом месте для них только одно – война не на жизнь а на смерть из-за авторских прав на песни, которые они делили долгие годы.

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