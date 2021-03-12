Муцениеце вывели на чистую воду после слухов о романе с женатым: Воздыхатель есть

Несколько дней назад по Сети разлетелась новость о том, что Агата Муцениеце замечена в компании женатого режиссера Клима Шипенко. Судя по видео, которые оказались в публичном доступе, пара вместе появилась в театре и вела себя довольно фривольно – мужчина обнимал и ласкал звезду.

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