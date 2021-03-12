Муцениеце вывели на чистую воду после слухов о романе с женатым: Воздыхатель есть

Позднее представители актрисы опровергли эту информацию, отметив, что женщина, пережившая непростой развод, никогда бы не позволила себе роман с несвободным человеком. Накануне и сама Агата Муцениеце дала комментарий по этому вопросу. Бывшая супруга Павла Прилучного заявила, что Клим Шипенко, конечно, "симпатичный и классный мужик", однако на видео и снимках рядом с ней не он.
Артистка не стала уточнять, кто на самом деле ласкал ее в театре. Однако пользователи Сети провели небольшое "расследование" и вывели актрису на чистую воду. В телеграм-канале "Только никому" опубликовали снимок молодого мужчины, который, предположительно, является новым любовником Агаты Муцениеце.
Им оказался стоматолог по имени Александр Соколенко. В качестве доказательств близких отношений пары источник привел скриншот из инстаграм-аккаунта девушки. Выяснилось, что в подписках артистки действительно есть контакт с никнеймом врача.
Впрочем, пока что эта информация официально не подтверждена. Однако телеграм-канал "Антиглянец" со ссылкой на приближенных к Агате Муцениеце сообщает, что ухажер у нее и правда имеется, и он не из светской тусовки. "Воздыхатель у нее, как у всякой красивой девушки, действительно есть, но бесконечно далекий от мира кино и не женатый", – говорится в сообщении.
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