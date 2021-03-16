"Из-за меня": Анита Цой взяла вину на себя из-за вылета Азизы с шоу "Маска"

На выбывании Азизы, прячущейся под маской Пингвина, настаивал член жюри Филипп Киркоров. Он считал, что в костюме скрывается Анита Цой, с которой у него холодные отношения.
Певец увидел перед собой Азизу, то очень расстроился. Позже он извинился перед исполнительницей. В свою очередь Анита Цой призналась, что не обиделась на коллегу. При этом она сказала, что ей стало обидно за Азизу, которая желала дойти до финала шоу "Маска".
Певица отдала должное прекрасным вокальным данным артистки. Азиза не ожидала, что может так быстро покинуть проект. "К тому же, из-за меня", – поделилась звезда.
Напомним, Азиза стала третьей участницей шоу "Маска", покинувшей проект. Знаменитость сильно расстроилась из-за вердикта жюри. Она не смогла сдержать эмоций и заплакала. Певица отказалась исполнить песню на бис.
Позже исполнительница попыталась объяснить свое поведение, которое шокировало жюри и зрителей. В личном блоге Азиза поведала, что для нее костюм Пингвина был символом, и она специально попросила организаторов добавить к нему яйцо – как "символ Жизни, символ новой зарождающейся Души".
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