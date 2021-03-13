"Не прощу себе этого никогда": оскандалившаяся Азиза просит прощения

Ранее певица отказалась выступать на бис для поклонников на шоу "Маски". Азиза покинула сцену со слезами на глазах и несколько дней подряд отказывалась выходить на связь.

В очередном выпуске музыкального проекта артистка была рассекречена. Многочисленная аудитория и члены жюри узнали Азизу Мухамедову в нелепом костюме пингвина. Удивительно, но исполнительница не смогла сдержать слез после того, как сняла маску.

Стоит отметить, что и звездный состав судей не сразу адекватно воспринял реакцию певицы. Например, Филипп Киркоров мечтал разоблачить Аниту Цой, а в итоге лишь насолил другой солистке. Что касается самой Азизы, то она, плюнув на традиции шоу, убежала со сцены и не исполнила песню на бис.

Подобное поведение вызвало бурный отклик поклонников. Ярых фанатов возмутило неуважение артистки и ее недельное молчание. Накануне Азиза все-таки решилась на откровенный разговор и заявила о случившемся в личном блоге "Инстаграм".

Азиза призналась, что, если режиссеру проекта была необходима финальная песня, она бы взяла себя в руки и спела на последнем дыхании. По словам исполнительницы, ей было больно смотреть на голову персонажа, повисшую в руках ухмылявшегося ведущего. Несмотря на все переживания, она извинилась перед публикой.

Артистка добавила, что ночью ей звонил Филипп Киркоров. Выяснилось, что поп-король искренне попросил прощения и намекнул на возвращение певицы в "Маску". Напомним, что и во время выпуска солист прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Я знаю, что она могла делать дальше в этом проекте. Прости, прости, я не прощу себе этого никогда!", – подытожил Киркоров.