Положила ему 500 рублей: у гроба наркодилера Даны Борисовой разразился омерзительный скандал

Продюсер, певец и пиарщик Тима Брик умер в ночь с 4 на 5 февраля 2016 года в клинике пластического хирурга Гайка Бабаяна после гипергликемической комы. Некоторые его знакомые полагали, что смерть могла быть спровоцирована таблетками для похудения, которые принимали Брик и его подруга Дана Борисова. Последняя утверждала, что они были с эффектом наркотиков – мол, именно в результате приема этих таблеток она стала наркоманкой.



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