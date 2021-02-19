Положила ему 500 рублей: у гроба наркодилера Даны Борисовой разразился омерзительный скандал

Дана Борисова, как и многие звезды, приходила на похороны Тимы Брика. И там, у гроба, грянул скандал, о котором на премьере фильма "Белый снег" корреспонденту "Дни.ру" рассказала Анна Калашникова.
"Дана Борисова многим обязана Тиме Брику, – уверяет Анна. – Именно он ее возродил, поднял из праха – сделал ей грудь и много других косметологических операций, устроил на два телешоу, за которые она обещала ему процент от гонораров".
"А за пару месяцев до смерти у Тимы с Даной случился конфликт, – продолжает Анна. – Борисова задолжала ему 500 тысяч рублей, которые не хотела возвращать. Она его преследовала, пыталась зашаманить любовью, присылала свои интимные видео. Тима же просто перестал с ней общаться".
"Когда он умер и я стала помогать его маме и сестре собирать деньги на похороны и поминки, Дана самоустранилась, – говорит Калашникова. – Прохор Шаляпин, Сергей Зверев и я дали крупные суммы – кто 50, кто 100 тысяч, – собрав в общей сложности более миллиона рублей. А Дана Борисова положила... 500 рублей! Позорище! При том что должна была 500 тысяч! В итоге она этот долг родным Тиме так и не вернула. Хотя на похороны пришла, рыдала у гроба, устроив там целый спектакль".
"Спустя полгода мы начали собирать деньги уже на памятник Тиме, но Дана не дала ни рубля, – уверяет Калашникова. – Более того, она назвала Брика своим наркодилером, типа, это он ее подсадил на запрещенные препараты. Ну, как так можно поступать?! Бесстыдство полное! При этом, уверяю вас, что Тима никого не подсаживал – я его знала очень хорошо!"
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