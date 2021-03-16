Названа истинная причина кризиса в отношениях Дженнифер Лопес с возлюбленным

Актриса принимала участие в
съемках нового фильма в Доминикане и там сильно сблизилась с популярным 56-летним
исполнителем Ленни Кравицем. По свидетельству источника из съемочной группы,
коллеги стали проводить вместе очень много времени. К ним присоединилась и дочь
Дженнифер Лопес и ее бывшего мужа Марка Энтони – Эмма. Девочка тоже легко нашла
общий язык с Кравицем. Артист даже преподал ей урок игры на гитаре, что привело
в полный восторг и дочь, и ее мать.
Лопес и Родригес стали встречаться еще в 2017 году, а весной 2019 года объявили о помолвке. С тех пор бракосочетание пары не раз откладывалась якобы из-за пандемии. Многократно возникали слухи об изменах Родригеса, в прессе то и дело появлялась информация о бывших возлюбленных спортсмена, но Лопес упорно отказывалась верить в слухи. Поэтому и сейчас распространилось мнение, что именно Родригес изменил своей избраннице и стал причиной кризиса. Однако источник в Daily Mail эту информацию опроверг – теперь дело все-таки в Лопес.
Помолвка пары все еще не расторгнута, но состоится ли свадьба вообще – неизвестно. Дженнифер Лопес и Алекс Родригес заявили, что в настоящий момент работают над преодолением кризиса, возникшего в их отношениях.
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