Названа истинная причина кризиса в отношениях Дженнифер Лопес с возлюбленным

Новость о расставании Дженнифер Лопес и ее жениха ранее неприятно удивила поклонников пары. Недавно влюбленные опровергли эту информацию, и фанаты вздохнули с облегчением, но слухи о серьезном кризисе в отношениях никуда не делись. Оказалось, все дело в Дженнифер – именно она позволила себе интрижку на стороне.



Актриса принимала участие в съемках нового фильма в Доминикане и там сильно сблизилась с популярным 56-летним исполнителем Ленни Кравицем. По свидетельству источника из съемочной группы, коллеги стали проводить вместе очень много времени. К ним присоединилась и дочь Дженнифер Лопес и ее бывшего мужа Марка Энтони – Эмма. Девочка тоже легко нашла общий язык с Кравицем. Артист даже преподал ей урок игры на гитаре, что привело в полный восторг и дочь, и ее мать.



Лопес и Родригес стали встречаться еще в 2017 году, а весной 2019 года объявили о помолвке. С тех пор бракосочетание пары не раз откладывалась якобы из-за пандемии. Многократно возникали слухи об изменах Родригеса, в прессе то и дело появлялась информация о бывших возлюбленных спортсмена, но Лопес упорно отказывалась верить в слухи. Поэтому и сейчас распространилось мнение, что именно Родригес изменил своей избраннице и стал причиной кризиса. Однако источник в Daily Mail эту информацию опроверг – теперь дело все-таки в Лопес.

Помолвка пары все еще не расторгнута, но состоится ли свадьба вообще – неизвестно. Дженнифер Лопес и Алекс Родригес заявили, что в настоящий момент работают над преодолением кризиса, возникшего в их отношениях.