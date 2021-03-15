Дженнифер Лопес сделала заявление после слухов о разрыве из-за подлой измены

Накануне стало известно о расставании Дженнифер Лопес с возлюбленным Алексом Родригесом. По сведениям американских СМИ, четырехлетний роман вокалистки подошел к концу из-за измены. В разлучницы записали 30-летнюю звезду реалити-шоу Мэдисон ЛеКрой. Якобы Родригес потерял голову от сочной блондинки.
Наконец Дженнифер Лопес и ее избранник прокомментировали ситуацию. "Все сообщения неточны. Мы пока работаем над некоторыми вещами", - туманно высказалась пара. Между тем вокалистка и экс-спортсмен подчеркнули, что речь не идет о появлении в их отношениях кого-то третьего.
Отметим, немногим ранее Мэдисон ЛеКрой публично открестилась от романа с Алексом Родригесом. Девушка заявила, что никогда лично не встречалась с возлюбленным Дженнифер Лопес. Она общалась со спортсменом по видеосвязи и не более того. Какой характер носила та беседа, 30-летняя звезда реалити-шоу не уточнила.
Как писали "Дни.ру", Алекс Родригес и Дженнифер Лопес помолвились в марте 2019 года. Экс-спортсмен сделал предложение избраннице на Багамских островах. Влюбленные планировали устроить свадьбу в 2020-м. К сожалению, торжество пришлось отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В январе 2021 года Дженнифер Лопес призналась в интервью, что карантин стал испытанием на прочность для ее отношений. Паре даже пришлось обратиться к семейному психологу.
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