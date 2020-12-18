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Дженнифер Лопес. Фото: Hubert Boesl/dpa/www.globallookpress.com Дженнифер Лопес. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com Дженнифер Лопес. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com
Дженнифер Лопес. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com Дженнифер Лопес. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com Дженнифер Лопес. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

Лопес рассказала о борьбе с собой во время пандемии: Перестала видеть смысл

Дженнифер Лопес. Фото: Hubert Boesl/dpa/www.globallookpress.com
51-летняя Дженнифер Лопес выгляди прекрасно. Но даже звезде с ее заработками и возможностями поддерживать себя в отличной форме непросто, особенно в период эпидемии коронавируса, когда так и тянет лишни раз открыть дверцу холодильника.
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В вопросах питания Джей Ло остается достаточно гибкой. Певица не верит в голодание, может отведать сладенького, но предпочтение все же отдает полезной пище.

Дженнифер Лопес. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

При этом Дженнифер Лопес – фанатка спорта. Она тренируется даже в свой день рождения, бегает, работает с дополнительными весами. Знаменитость обращается сразу к нескольким фитнес-наставниками, которые составляют для нее индивидуальную программу тренировок.

Дженнифер Лопес. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

Кроме того, исполнительнице повезло с генетикой. Своей роскошной внешностью Дженнифер Лопес явно пошла в маму.

Дженнифер Лопес. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

Певица рассказала, что не позволила пандемии коронавируса себя сломить. Однако и для нее 2020 год выдался непростым.

Дженнифер Лопес. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

“Я никогда не боролась со своим здоровьем и питанием, я довольно мотивированный человек. Но на протяжении всего карантина я почувствовала, что перестала видеть смысл в том, чтобы правильно питаться и тренироваться", – призналась звезда.

Сидя на карантине, Дженнифер Лопес танцевала и играла с наследниками на улице. "Иногда, например, 15 минут с детьми – это все, что вам нужно", – отметила артистка.

Дженнифер Лопес. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

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Автор: 18 декабря 2020, 20:16 Источник: Movies.yahoo.com ✓ Надежный источник

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