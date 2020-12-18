Лопес рассказала о борьбе с собой во время пандемии: Перестала видеть смысл

51-летняя Дженнифер Лопес выгляди прекрасно. Но даже звезде с ее заработками и возможностями поддерживать себя в отличной форме непросто, особенно в период эпидемии коронавируса, когда так и тянет лишни раз открыть дверцу холодильника.



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