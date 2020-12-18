Лопес рассказала о борьбе с собой во время пандемии: Перестала видеть смысл

В вопросах питания Джей Ло остается достаточно гибкой. Певица не верит в голодание, может отведать сладенького, но предпочтение все же отдает полезной пище.
При этом Дженнифер Лопес – фанатка спорта. Она тренируется даже в свой день рождения, бегает, работает с дополнительными весами. Знаменитость обращается сразу к нескольким фитнес-наставниками, которые составляют для нее индивидуальную программу тренировок.
Кроме того, исполнительнице повезло с генетикой. Своей роскошной внешностью Дженнифер Лопес явно пошла в маму.
Певица рассказала, что не позволила пандемии коронавируса себя сломить. Однако и для нее 2020 год выдался непростым.
“Я никогда не боролась со своим здоровьем и питанием, я довольно мотивированный человек. Но на протяжении всего карантина я почувствовала, что перестала видеть смысл в том, чтобы правильно питаться и тренироваться", – призналась звезда.
Сидя на карантине, Дженнифер Лопес танцевала и играла с наследниками на улице. "Иногда, например, 15 минут с детьми – это все, что вам нужно", – отметила артистка.