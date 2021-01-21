"Видно душу": откровенное фото Боярской покорило россиян

Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская является активным пользователем социальных сетей. На нее подписаны более миллиона пользователей. Звезда активно общается с ними и даже отвечает на комментарии.



Сейчас актриса наслаждается долгожданным отдыхом на Мальдивах. В роскошное путешествие она отправилась вместе с мужем Максимом Матвеевым и любимыми сыновьями. Накануне она осчастливила подписчиков новой откровенной фотографией. Она редко выкладывает что-то подобное.

В профиле актрисы появилось фото в бикини. Загорелая Елизавета улыбается и выглядит крайне счастливой. На ее лице нет ни намека на косметику, что еще больше взбудоражило искушенных пользователей. Многие отметили шикарную форму 35-и летней звезды: ей могут позавидовать даже совсем юные коллеги. В комментариях тут же началось бурное обсуждение внешнего вида Боярской.

"Какая худышка! Или стройняшка!", "Красавица от природы", "Какая ты красивая", "Доченька нашего Д'Артаньяна", "Видно душу", "Какая же роскошная", "Что за девочка", – писали поклонники. Фото оценили и некоторые звезды, среди которых оказалась и Ирина Безрукова, и Янина Студилина. "Какая ты красивая!" – отметила Ксения Раппопорт.

Фотография быстро разлетелась по Интернету и пришлась по душе даже самым ярым критикам. Оценил его даже автор одного известного телеграм-канала, который славится своими едкими высказываниями о звездах-шоубизнеса. "Редкий горячий кадр от Лизы Боярской", – указал он.