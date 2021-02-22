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Сериалы
"Повезло": Боярская отреагировала на разбитое лицо оставившего ее Матвеева

"Повезло": Боярская отреагировала на разбитое лицо оставившего ее Матвеева

Максим Матвеев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Который день артист занят на съемках сериала "Триггер". Максим Матвеев не теряет чувства юмора, даже на фоне усталости из-за плотного рабочего графика.
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В теленовелле актер играет психотерапевта Артема Стрелецкого. Герой Максима Матвеева использует в работе с клиентами "шоковую терапию". Центральный персонаж сериала "Триггер" считает, что только хорошая встряска способна помочь запутавшемуся человеку найти выход.

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Интересно, что Стрелецкий сам часто попадает в передряги. Судя по всему, неприятности ждут Артема и во втором сезоне. На это, по крайней мере, указывает свежее фото с площадки, которое опубликовал Максим Матвеев в личном "Инстаграм".

Артист запечатлен с разбитым лицом. На губе и подбородке Матвеева запеклась кровь. Судя по всему, Максима загримировали для съемок.

Звезда "Триггера" обратила внимание на название салона красоты, здание которого попало в кадр. "Нарцисс", – гласила вывеска над входом.

"Гиалуроночку кольнуть или эпиляцию бабахнуть... Вот в чем вопрос!" – написал Максим Матвеев.

Остроту актера оценила его супруга и коллега по цеху Елизавета Боярская. Артистка также с юмором отреагировала на фото. Она отметила, что организации очень повезло заполучить такого клиента.

"Вот салону "Нарцисс" повезло", – заметила она.

Отметим, что из-за съемок сериала "Триггер" Максим Матвеев на пять месяцев оставил жену и детей в Санкт-Петербурге и переехал в Москву. По словам Елизаветы Боярской, она очень скучает по мужу, но не испытывает обиды. Отъезд избранника она считает необходимостью.

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Автор: 22 февраля 2021, 14:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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