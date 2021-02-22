"Повезло": Боярская отреагировала на разбитое лицо оставившего ее Матвеева

В теленовелле актер играет психотерапевта Артема Стрелецкого. Герой Максима Матвеева использует в работе с клиентами "шоковую терапию". Центральный персонаж сериала "Триггер" считает, что только хорошая встряска способна помочь запутавшемуся человеку найти выход.
Интересно, что Стрелецкий сам часто попадает в передряги. Судя по всему, неприятности ждут Артема и во втором сезоне. На это, по крайней мере, указывает свежее фото с площадки, которое опубликовал Максим Матвеев в личном "Инстаграм".
Артист запечатлен с разбитым лицом. На губе и подбородке Матвеева запеклась кровь. Судя по всему, Максима загримировали для съемок.
Звезда "Триггера" обратила внимание на название салона красоты, здание которого попало в кадр. "Нарцисс", – гласила вывеска над входом.
"Гиалуроночку кольнуть или эпиляцию бабахнуть... Вот в чем вопрос!" – написал Максим Матвеев.
Остроту актера оценила его супруга и коллега по цеху Елизавета Боярская. Артистка также с юмором отреагировала на фото. Она отметила, что организации очень повезло заполучить такого клиента.
"Вот салону "Нарцисс" повезло", – заметила она.
Отметим, что из-за съемок сериала "Триггер" Максим Матвеев на пять месяцев оставил жену и детей в Санкт-Петербурге и переехал в Москву. По словам Елизаветы Боярской, она очень скучает по мужу, но не испытывает обиды. Отъезд избранника она считает необходимостью.
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