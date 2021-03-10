Романтика за бешеные деньги: Роскошный сюрприз мужа довел Самойлову до слез

Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова оригинально отметили 8 марта. Артист спустил кучу денег ради трогательного развлечения.

Большое семейство рэпера Джигана и Оксаны Самойловой давно приковало внимание россиян. Пользователи Сети с удовольствием наблюдают за тем, как подрастают четверо маленьких детей звездной четы, а также за тем, как эта компания купается в роскоши. В Международный женский день рэпер Джиган сделал для любимой супруги и очаровательных наследниц креативный сюрприз. Пока многие мужчины преподносили избранницам букеты цветов, артист арендовал для Оксаны Самойловой ледовую арену, организовав на ней фееричное шоу и торжественный ужин.

Жена Джигана опубликовала кадры с празднования 8 марта в своем инстаграм-канале. Супруг привел супругу вместе с детьми на "ЦCKA Арену", где их ожидало персональное поздравление. На льду горели фейерверки, цифровое табло транслировало фотографии звездного семейства, для Оксаны Самойловой и девочек показывали мастерство фигурного катания профессиональные спортсмены. Джиган пригласил избранницу за стол в центре площадки, где дружная компания насладилась вкусным угощением.

Кроме того, звездных гостей обслуживали приветливые официанты, детей Джигана развлекали наряженные аниматоры, а музыканты исполняли романтичную музыку. Оксана Самойлова не смогла сдержать слез. "В нашей семье было не все идеально, но вот такие моменты вселяют надежду на лучшее и на любовь", — объявила светская львица своим поклонникам.

