"Старуха ревнует": Азиза влипла в очередной скандал после помолвки

Российская певица Азиза на днях устроила истерику прямо на съемках шоу "Маска". По правилам программы герой после разоблачения исполняет прощальную песню и уходит. Однако она обиделась на жюри и покинула студию в слезах.



Реакция 56-летней Азизы показалась странной для всех кроме скандально известного российского шоумена Гогена Солнцева. Он встал на ее защиту. По мнению бывшего участника шоу "Дом-2", талантливую диву выгнали из "Маски" не просто так.

Он уверен, что у Азизы много завистников и недоброжелателей на шоу. Ей просто отомстили за ее талант и яркую внешность. Кто именно мог пойти на такую подлость, Солнцев не стал говорить.

"То, как с ней поступили, — очень несправедливо", — приводит слова Солнцева "Собеседник".

Шоумен признается, что сам без ума от роковой красотки Азизы. Он считает ее творчество феноменальным. Такой фанатизм ненавидит жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович.

"Старуха даже ревнует меня к Азизе", – заключил Гоген.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку. Ведь она уже не раз обжигалась. Со своим бывшим она так и не обручилась, ведь прямо перед свадьбой он изменил ей. Теперь же новый возлюбленный артистки Алессандро сделал ей предложение прямо в эфире передачи "Пусть говорят". Теперь итальянский красавец торопится связать себя узами брака со звездой. Он прилетел в столицу, чтобы приступить к организации пышной церемонии.