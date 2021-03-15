Изменившуюся до неузнаваемости Брежневу приняли за молодящуюся Пугачеву

На этот раз она решилась показать подписчикам новый образ. Исполнительница выложила солнечное селфи в крупных квадратных очках и сером жакете. Неожиданностью для всех стала непривычная прическа артистки: мелкие объемные локоны.
"Ветер в волосах", – подписала публикацию дива. Позднее она пояснила, что неожиданный выход вовсе не связан с постоянными переменами в ее жизни. Такой лук певице подобрали стилисты для одной из съемок.
Пользователи тут же приписали артистке невероятное количество "двойников". Сперва ее сравнили с Аллой Борисовной, отметив схожие черты лица и прическу. Затем список пополнили Лайма Вайкуле, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Светлана Лобода и некоторые другие.
Поклонники пришли в восторг от весеннего фото. "Игривая кудряшка", "Какая же красота", "Невероятная", "Шикарная", "Солнечная девушка", "Шальная императрица", "Вы как тигрица", "Вам идет! Вера, обожаю!", "Ух ты! Клевая", "Очаровательная девушка", "Даже не узнала сперва, как хороша", "Что за богиня", "Солнца так не хватало, спасибо, красотка", – восхищались они.
Напомним, несмотря на множественные комплименты от самых разных мужчин, Вера Брежнева состоит в счастливом браке и ни разу не была замечена в новых увлечениях. Ее супруг – именитый композитор Константин Меладзе. Возлюбленные официально оформили отношения еще в 2015 году.
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