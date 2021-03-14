"Мужу нравится?": внешний вид Брежневой шокировал публику

39-летняя певица начала провоцировать многочисленную аудиторию. Теперь в личном блоге Веры Брежневой красуются фотографии в купальниках, спортивных топах и шелковых бюстгальтерах.

Артистка заявила, что "белье из шелка – ее маст-хэв этим летом". Похоже, что исполнительница во всю готовится к наступлению жаркого сезона и закупается необходимой одеждой.

Подписчики отметили, что Вера Брежнева явно поторапливает события, рассказывая о планах на лето. Но с такими кадрами на странице певицы действительно стало жарко.

"Мужу нравится белье? Необычный для Вас ракурс, конечно. Можно выкладывать такое фото?", – поинтересовались комментаторы.

Напомним, что певица частенько делится подобным рекомендация в "Инстаграм". После откровенных фотографий в нижнем белье актриса начала делиться обновленным гардеробом. На этот раз под руку попались короткие топы, подтягивающие грудь Веры.

С 2015 года Брежнева замужем за композитором Меладзе. По словам самой артистки, музыкальный деятель не контролирует ее публикации в социальных сетях и не обращает внимания на восторженные комментарии незнакомых мужчин.

В одном из интервью Вера признавалась, что залогом крепких отношений являются доверие и взаимопонимание. Певица пытается лично следовать этому правилу и поддерживать гармонию в браке с Константином. Параллельно она воспитывает двух дочерей – Соню от Виталия Войченко и Сару – от первого супруга Михаила Кипермана.