А как же Меладзе? Брежнева уехала из России в компании мужчины в платье

Вера Брежнева недавно в личном блоге поделилась, что график постепенно начал заполняться, дел становится все больше – кажется, что привычная "докарантинная" жизнь вот-вот вернется. Как оказалось, артистка уже подготовила для поклонников кое-что интересное.

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