А как же Меладзе? Брежнева уехала из России в компании мужчины в платье

В среду 10 марта стало известно, что певица приняла участие в юбилейном выпуске шоу "Орел и решка". Девушка покинула Россию и отправилась на съемки в Испанию в сопровождении переодетого в платье мужчины. Как оказалось, соведущим звезды стал Андрей Данилко, более известный под творческим псевдонимом Верка Сердючка.
Новый сезон стартовал в феврале, и многие думали, что его будут вести Иван Дорн и Александр Гудков. Однако парни появились только в одном выпуске и показали зрителям Португалию. В юбилейных сериях приняли участие и другие звезды. Например, в Колумбию отправили Анну Седокову, а Катя Варнава погуляла по Мексике.
Вера Брежнева и Верка Сердючка вместе со съемочной группой изучат Барселону. Судя по анонсу, артисты посмотрят на Саграду Фамилию изнутри, посетят знаменитый стадион "Камп Ноу" и пройдутся по неблагополучному району Ла Мина. Правда, пока неясно, кто из них будет довольствоваться золотой картой, а кому придется выживать на 100 долларов.
Однако не все поклонники оценили кандидатуру Веры Брежневой. Например, некоторые считают, что певица будет теряться на фоне задорного Андрея Данилко. "Очень хочу видеть Сердючку! Вторая Вера тусклая на ее фоне! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Все жду момента когда в этой передаче снова начнут выбирать действительно интересных ведущих. Но пока безуспешно, а жаль", "Не разделяю радость большинства. Мне такие ведущие не нравятся", – написали в комментариях.
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