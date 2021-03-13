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Уставшая сглатывать Дженнифер Лопес бросила жениха

Уставшая сглатывать Дженнифер Лопес бросила жениха

Дженнифер Лопес и Алекс Родригез были вместе почти четыре года. Пара готовилась связать себя узами брака и даже организовала свадьбу, однако ей не суждено было состояться из-за карантина. Кажется, теперь о женитьбе звезд можно вообще забыть.
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Накануне западные таблойды сообщили о том, что артистка и спортсмен расстались. Детали разрыва пока неизвестны, но слухи о том, что у влюбленных не все гладко, долетали уже давно. Например, через пару месяцев после того, как свадьба сорвалась, Дженнифер Лопес заявила, что, видимо, они уже никогда не поженятся.

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Дженнифер Лопес актриса, певица, танцовщица

Впрочем, некоторые считают, что разрыв пары был вопросом времени, ведь Алекс Родригез регулярно изменял возлюбленной. А недавно слухи о неверности спортсмена разгорелись с новой силой. Его заподозрили в интрижке с 30-летней Мэдисон Лекрой.

Впрочем, тогда бейсболист успокоил общественность, заявив, что никогда лично не встречался с девушкой. Видимо, оправданий невесте не хватило, и Дженнифер Лопес, уставшая сглатывать обиды, приняла решение расстаться с любимым.

Стоит отметить, что звезды порывались разойтись еще год назад. Во время карантина у пары возникли серьезные недопонимания, решить которые помог семейный психолог. Певица пока никак не прокомментировала информацию о разрыве помолвки. Однако в личном блоге несколько дней назад Джей Ло написала загадочный грустный текст о том, что людям важно искать поводы для улыбок даже в самые серые дни.

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Дженнифер Лопес. Фото: Bruce Cotler / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 13 марта 2021, 15:12 Источник: TMZ ✓ Надежный источник
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Соска Лопес устала мужиков содержать
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"Сглатывать обиды"? О, Великий, Могучий, Русский язык! )))))))
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