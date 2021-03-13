Уставшая сглатывать Дженнифер Лопес бросила жениха

Дженнифер Лопес и Алекс Родригез были вместе почти четыре года. Пара готовилась связать себя узами брака и даже организовала свадьбу, однако ей не суждено было состояться из-за карантина. Кажется, теперь о женитьбе звезд можно вообще забыть.

Накануне западные таблойды сообщили о том, что артистка и спортсмен расстались. Детали разрыва пока неизвестны, но слухи о том, что у влюбленных не все гладко, долетали уже давно. Например, через пару месяцев после того, как свадьба сорвалась, Дженнифер Лопес заявила, что, видимо, они уже никогда не поженятся.

Впрочем, некоторые считают, что разрыв пары был вопросом времени, ведь Алекс Родригез регулярно изменял возлюбленной. А недавно слухи о неверности спортсмена разгорелись с новой силой. Его заподозрили в интрижке с 30-летней Мэдисон Лекрой.

Впрочем, тогда бейсболист успокоил общественность, заявив, что никогда лично не встречался с девушкой. Видимо, оправданий невесте не хватило, и Дженнифер Лопес, уставшая сглатывать обиды, приняла решение расстаться с любимым.

Стоит отметить, что звезды порывались разойтись еще год назад. Во время карантина у пары возникли серьезные недопонимания, решить которые помог семейный психолог. Певица пока никак не прокомментировала информацию о разрыве помолвки. Однако в личном блоге несколько дней назад Джей Ло написала загадочный грустный текст о том, что людям важно искать поводы для улыбок даже в самые серые дни.