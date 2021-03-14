Это фиаско: Лещенко припомнил Бузовой позорный провал на публике

Экс-ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова давно переросла образ недалекой блондинки, которая не может связать и двух слов. Однако певец Лев Лещенко до сих пор не забывает комичную ситуацию, в которой девушка показала себя неосновательной и некомпетентной.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко стал гостем мартовского выпуска юмористической передачи "Comedy Club". На съемках программы исполнитель шлягера "Прощай" высказался о популярных звездах российского шоу-бизнеса. Певец отметил, что в нашей стране сейчас много талантливых артистов, среди которых кумиры современной молодежи Клава Кока и Моргенштерн. Лев Лещенко подчеркнул, что ему нравится творчество Полины Гагариной, и он рад, что звездная блондинка не путает его фамилию, как Ольга Бузова.

Мужчина вспомнил смешное событие, которое произошло с поющей телеведущей в 2019 году на церемонии премии Music Box. Тогда Ольга Бузова то ли из-за волнения, то ли в силу неосведомленности исковеркала фамилию знаменитого артиста. "Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко", — произнесла со сцены теледива. Эта ситуация вызвала в зрительном зале шквал смеха и запятнала репутацию девушки.

Напомним, поющая телеведущая окончила географический факультет СПбГУ с красным дипломом, несмотря на то, что совмещала с учебой съемки на шоу "Дом-2". В интервью Лауре Джугелии звезда признавалась, что ее не обижают обвинения в глупости. Ольга Бузова гордится знаниями о том, чем отличается суглинок от супеси.

