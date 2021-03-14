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Это фиаско: Лещенко припомнил Бузовой позорный провал на публике

Это фиаско: Лещенко припомнил Бузовой позорный провал на публике

Экс-ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова давно переросла образ недалекой блондинки, которая не может связать и двух слов. Однако певец Лев Лещенко до сих пор не забывает комичную ситуацию, в которой девушка показала себя неосновательной и некомпетентной.
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко стал гостем мартовского выпуска юмористической передачи "Comedy Club". На съемках программы исполнитель шлягера "Прощай" высказался о популярных звездах российского шоу-бизнеса. Певец отметил, что в нашей стране сейчас много талантливых артистов, среди которых кумиры современной молодежи Клава Кока и Моргенштерн. Лев Лещенко подчеркнул, что ему нравится творчество Полины Гагариной, и он рад, что звездная блондинка не путает его фамилию, как Ольга Бузова.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Мужчина вспомнил смешное событие, которое произошло с поющей телеведущей в 2019 году на церемонии премии Music Box. Тогда Ольга Бузова то ли из-за волнения, то ли в силу неосведомленности исковеркала фамилию знаменитого артиста. "Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко", — произнесла со сцены теледива. Эта ситуация вызвала в зрительном зале шквал смеха и запятнала репутацию девушки.

Напомним, поющая телеведущая окончила географический факультет СПбГУ с красным дипломом, несмотря на то, что совмещала с учебой съемки на шоу "Дом-2". В интервью Лауре Джугелии звезда признавалась, что ее не обижают обвинения в глупости. Ольга Бузова гордится знаниями о том, чем отличается суглинок от супеси.

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Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 марта 2021, 02:05 Источник: Youtube/Comedy Club ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ласкающая себя на сцене Бузова вызвала оторопь

комментарии

Ответить:

Гость640490
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Бузова на всем делала и делает деньги ,и на своей глупости- тоже, ей <цензура> что над ней смеются, это ее фишка
Гостья
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Отчисленная из СПбГУ Бузова поздравила студентов словами Путина
Звезда "Дома-2" заявила, что всегда любила этот праздник,25 января , когда училась... Училась Ольга на географическом факультете СПбГУ, но предпочла науке реалити-шоу, которое стартовало, когда девушка училась на втором курс
Спустя какое-то время пользователи напомнили Бузовой о том, что сама она была студенткой недолго. Так, по данным портала <цензура> Бузова поступила на геофак СПбГУ в 2002 году. Однако уже в 2004 она взяла академический отпуск, так как не могла совмещать учёбу и участие в проекте, так и не восстановилась
Гость654288
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Что врать, про красный диплом? ВСЁ просто ,чем зарабатывала Бузова в притоне ,могла себе купить , НЕТ ПРОБЛЕМ ,красный диплом А что успешно совмещала ТАК ЭТО с шоу Д2 Ездить в Питер учиться ,она точно не могла и в первую очередь не хотела
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