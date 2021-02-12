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Ольга Бузова и Дава. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Анастасия Мельникова. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мир звезд сегодня как никогда близок к народу. Артисты не стесняясь вываливают на публику грязное белье. Хотите быть в курсе всех самых громких скандалов шоу-бизнеса за неделю? Читайте специальную подборку "Дни.ру".
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Бузову и Манукяна поймали на совместном проживании

Список самых ярких скандалов шоу-бизнеса за неделю открывают певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян. Их отношения с самого начала вызывали много вопросов. Что телеведущая нашла в мужчине, который зарабатывает меньше ее?

Большинство поклонников были уверены: Бузова и Манукян заключили контракт и встречались только ради пиара. Поэтому к расставанию певицы и блогера никто не отнесся серьезно. Россияне предположили, что таким нечестным образом звезды решили вновь привлечь к себе внимание.

Ольга Бузова и Дава. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com

Эта версия нашла свое подтверждение. Подписчики изучили фотографии и видеозаписи кумиров в социальных сетях и пришли к выводу, что Ольга и Давид по-прежнему живут вместе. "Видимо, по контракту их ждет бурное примирение", – написали авторы телеграм-канала "НеМалахов".

Пенкин откровенно рассказал об отношениях с Долиной

Артисты Сергей Пенкин и Лариса Долина в прошлом тесно общались. Однако все изменилось после того, как певица связала свою судьбу с Ильей Спициным. Она нашла новых друзей и забыла старых.

Певец заявил, что этим поступком Долина показала свою истинную сущность. Пенкин не переживает из-за того, что перестал дружить с коллегой. "Я не сожалею: мне все равно", – подчеркнул он.

Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

На защиту артистки стал критик Сергей Соседов. В беседе с корреспондентом "Дни.ру" он предположил, что Долина могла разорвать отношения с Пенкиным, потому что он перестал быть ей близок по духу. "Невозможно все время общаться с одними и теми же людьми – это скучно", – поделился мыслями эксперт.

Фадеев разнес появление Крида в шоу "Голос.Дети"

Еще один скандал шоу-бизнеса разразился вокруг шоу "Голос.Дети" на Первом канале. Известие о том, что одним из наставников станет популярный певец Егор Крид, вызвало неоднозначную реакцию.

Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Первым обрушился с критикой на телеканал музыкальный продюсер Максим Фадеев. По его мнению, 26-летний артист ничему не может научить детей. "У Крида, что, есть музыкальное образование?", – сорвался эксперт.

Мельникову уличили во лжи после обнародования депутатской зарплаты

Политик Виталий Милонов раскрыл истинную зарплату звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасии Мельниковой. Известная актриса обманула людей, говоря о своих доходах.

Мельникова сообщила, что получает 60 тысяч рублей в месяц на должности депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Однако знаменитость забыла упомянуть премии и надбавки.

Анастасия Мельникова. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com

По словам Милонова, актриса зарабатывает около 150-160 тысяч в месяц. Депутат подчеркнул, что дополнительные выплаты бывают всегда. Возможно, Мельникова могла забыть рассказать об этом, потому что является "творческой натурой".

Пригожин напал на Шнурова из-за иска

Завершает список самых громких скандалов шоу-бизнеса на этой неделе конфликт продюсера Иосифа Пригожина и музыканта Сергея Шнурова. Вражда звезд не утихает уже много месяцев.

Основатель группировки "Ленинград" написал заявление в полицию на Пригожина после угроз. Продюсер якобы хотел расправиться со Шнуровым из-за критики в адрес певицы Валерии.

Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

В ответ Пригожин назвал оппонента "трусливым и мерзким". Продюсер отметил, что не хочет интересуется процессом и решил навсегда вычеркнуть Шнурова из жизни. "Просто недостоин даже моего внимания", – отрезал он.

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Автор: 12 февраля 2021, 21:27 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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