Алексей Владимирович Воробьев музыкант, актер, певец, композитор, режиссер, продюсер

Алексей Владимирович Воробьев родился 19 января 1988 года в Туле. Отец Владимир Викторович Воробьев - начальник охраны на предприятии, мать - Надежда Николаевна Воробьева. Есть старший брат Сергей и младшая сестра Галина.

В детстве Алексей занимался футболом, играл за тульскую юношескую команду. Хотел связать будущее с этим видом спорта, но музыка оказалась ближе. Он окончил музыкальный колледж

по классу аккордеона и после окончания обучения поступил на вокальное отделение музыкального училища.

Был солистом тульского фольклорного ансамбля «Услада». В 2005 году стал победителем IV Дельфийских игр России в номинации "Народное пение" и получил золотую медаль. В том же году прошел кастинг на телеконкурс "Секрет успеха". Дойдя до финала, занял третье место.

Затем Алексей переехал в Москву и поступил в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства. В 2006 году подписал договор с Universal Music Russia. В июле 2006-го во время саммита "Большой восьмерки", проходившего в Санкт-Петербурге, был одним из исполнителей гимна проекта "Юношеская восьмерка", а также выступал на церемонии закрытия.

В 2007 году на четвертой церемонии MTV Russia Music Awards Алексей Воробьев получил премию "Открытие MTV".

В 2008-м во время отбора на "Евровидение-2008" Алексей со своей песней "Новая русская калинка" занял пятое место в итоговом зачете. Впрочем, по словам некоторых экспертов, его композиция нарушала правила конкурса (в ней были слова народных песен), поэтому в случае победы артист не мог представлять Россию на конкурсе.

В 2009 году он снова попал в число финалистов национального отбора на"Евровидение" с песней «Ангелом быть», но был вынужден снять свою кандидатуру из-за занятости в другом проекте.

В феврале 2008-го Алексей получил приз "Звуковая дорожка" издания "Московский Комсомолец" в номинации "Музыка и кино".

В 2011 году Воробьев подписал контракт с музыкальным продюсером RedOne, известным по работе с Lady Gaga, Энрике Иглесиасом, Ашером и другими. Согласно условиям договора выступал под псевдонимом Алекс Спарроу (Alex Sparrow), что является дословным переводом фамилии музыканта.