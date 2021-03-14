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Шоу-бизнес
"Увез чуть ли не за шкирку": почему потерявшая сына Рязанова живет у чужих людей

"Увез чуть ли не за шкирку": почему потерявшая сына Рязанова живет у чужих людей

Звезда фильма "Москва слезам не верит" в начале нулевых похоронила единственного сына. Актриса Раиса Рязанова так и не смогла оправиться от трагедии.
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Знаменитость поддерживают невестка, внук и актер Александр Мохов. Последний, как оказалось, забрал Раису Рязанову в свой дом.

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По словам звезды фильма "Москва слезам не верит", Мохов был очень решителен, когда увозил ее к себе за город. "Саша чуть ли не за шкирку взял меня и сказал: "Одевайся, поехали ко мне… Одевайся, не разговаривай", – рассказала Раиса Ивановна.

Мохов, в свою очередь, отметил, что на похоронившую сына Рязанову было больно смотреть. Артист очень переживал за коллегу по цеху, поэтому, не раздумывая, пригласил ее в свой дом.

Семья Александра считает Раису Ивановну родной. Жена артиста, Ирина, и его четырехлетний сынишка Матвей души не чают в 76-летней звезде советского кино. Маленький наследник Мохова нежно зовет Рязанову Раечкой.

Актер рад видеть Раису Ивановну в своем доме. Он в шутку благодарит артистку за терпение, с которым она относится к нему и его семье.

Напомним, единственный отпрыск Раисы Рязановой, Данила Перов, умер 22 января 2000 года. У мужчины оторвался тромб. Артистка так и не оправилась от трагедии. Знаменитость постоянно ходит на могилу сына на Троекуровском кладбище. Рязанова не скрывает, что живет "по инерции". Утешение звезда фильма "Москва слезам не верит" находит в работе. По словам Александра Мохова, артистка играет по 12 спектаклей в месяц.

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Раиса Рязанова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com.
Автор: 14 марта 2021, 11:35 Источник: Шоу "Ты не поверишь!" на НТВ ✓ Надежный источник
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