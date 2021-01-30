"Жизнь кончилась": похоронившая сына Раиса Рязанова заговорила о глубокой депрессии

76-летняя звезда советского кинематографа до сих пор не верит в произошедшее. Ее жизнь разделилась на "до" и "после". Теперь ей остается только жить воспоминаниями о прекрасном сыне.
Напомним, у Перова остался 29-летний сын Андрей. Молодой человек уже давным-давно пошел по стопам звездных родственников и поступил в Институт современного искусства. Стоит отметить, что мальчик еще в юном возрасте успел сняться в двух кинолентах "Бой с тенью" и "Ой, мороз, мороз!".
Несмотря на большую и дружную семью, Раиса Рязанова до сих пор оплакивает смерть наследника. Актриса не раз признавалась, что впадала в глубокую депрессию. Она с трудом отгоняла от себя мрачные мысли и не шла на поводу у скорби.
"У меня сын в 51 год умер. Для меня жизнь кончилась. Первый, о ком я сейчас думаю – внук", – заявила Раиса Ивановна.
Стоит отметить, что уход Данилы стал настоящим потрясением для всех членов звездной семьи. Ведь мужчина никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, вел активный образ жизни и не злоупотреблял алкоголем.
Рязанова добавила, что проблемы, которые людям в определенный момент кажутся значительными, ничего не стоят перед лицом смерти. Она уверена, что жизнь важнее всего. По мнению звезды фильма "Москва слезам не верит", единственная память остается в уме и в сердце.
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