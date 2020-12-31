"Мужчины бывают непредсказуемы": Водонаева определила будущее сына

Алена Водонаева подходит к воспитанию сына со всей серьезностью. Телеведущая старается сделать из Богдана разностороннюю личность. 10-летний мальчик увлекается историей, иностранными языками и даже кулинарией.
Знаменитость надеется, что в будущем наследник приведет домой избранницу под стать – образованную и воспитанную. Общаясь с поклонниками в "Инстаграм", Водонаева отметила, что невестка "на уровень ниже" ее не устроит. "Не для этого я его так прокачиваю", – высказалась экс-участница "Дома-2".
При этом Алена понимает: выбор все равно будет за Богданом. "Мужчины бывают непредсказуемы", – считает Водонаева.
Напомним, мальчик родился в 2010 году. Его отцом является бизнесмен Алексей Малакеев. Телеведущая была замужем за предпринимателем с 2009 по 2013 годы.
В 2017-ом Алена Водонаева оформила брак с диджеем и музыкантом Алексеем Комовым. Через год пара сыграла свадьбу. Но и эти отношения не были долгими. Супруги развелись в 2019-ом. Недавно бывшая участница телестройки призналась, что ее сердце несвободно, но имя возлюбленного не раскрыла.
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