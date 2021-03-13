Бритни Спирс готовится стать матерью

Последние годы Бритни Спирс не радует поклонников творчеством, да и личная жизнь артистки вызывает много вопросов. Например, звезда находится под опекой отца и не может распоряжаться своей жизнью сама.

На фоне этого новость о возможной беременности певицы выглядит особенно сенсационно. Напомним, девушка уже несколько лет состоит в отношениях с актером Сэмом Асгари. Судя по всему, дела у пары идут действительно неплохо, раз они даже задумались о совместном ребенке.

Влюбленные поддерживают друг друга в трудную минуту и вместе пытаются бороться за свободу артистки от отца. Недавно возлюбленный Бритни Спирс дал интервью, в котором рассказал о романе и отметил, что готов перевести отношения на новый этап. По словам актера, он не против сделать новый шаг в карьере и даже завести ребенка. "Я хочу стать отцом, молодым отцом", – отметил Сэм Асгари.

Неясно, в курсе ли сама Бритни Спирс, что ее возлюбленный строит столь далеко идущие планы. Впрочем, возможно, очень скоро мы услышим о планах на беременность и от самой певицы. Однако неизвестно, позволит ли в таком случае отец-опекун выйти ей замуж за избранника.

Напомним, у Бритни Спирс уже есть двое детей от первого брака. Мальчики живут с отцом, танцором Кевином Федерлайном. Старшему сыну звезды Шону уже 15 лет, младший тоже уже подросток – Джейдену исполнилось 14 лет.