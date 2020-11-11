Суд оставил "недееспособную" Бритни Спирс под опекой отца

Бритни Спирс уже 12 лет пытается доказать всему миру, что она нормальная и может жить самостоятельной жизнью. После череды громких скандалов, лишения родительских прав и употребления запрещенных веществ суд установил над ней опеку со стороны ее отца.



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