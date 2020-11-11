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Суд оставил

Суд оставил "недееспособную" Бритни Спирс под опекой отца

Бритни Спирс. Фото: Mayer/face to face/www.globallookpress.com
Бритни Спирс уже 12 лет пытается доказать всему миру, что она нормальная и может жить самостоятельной жизнью. После череды громких скандалов, лишения родительских прав и употребления запрещенных веществ суд установил над ней опеку со стороны ее отца.
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Звезда проиграла суд своему отцу, который опекает ее физически и юридически после того, как Спирс доказала свою "недееспособность". Бритни все еще не может самостоятельно принимать решения, распоряжаться деньгами, подписывать документы без согласия папы Джеймса Спирса. Суд продлил его опеку над звездной дочерью.

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В таких условиях поп-дива живет уже 12 лет. Из-за этого ее отношения с отцом сильно испортились, ведь Бритни хочется свободы.

Между тем, имя Бритни Спирс перестало фигурировать в скандалах, она стала вести здоровый образ жизни и, по ее словам, больше не злоупотребляет вредными веществами. Певица считает, что готова начать самостоятельную жизнь. Однако суд считает иначе.

Отец певицы заявляет, что если бы не он, то на счетах его непутевой дочери не сохранились бы 60 миллионов долларов. Она просто спустила бы их на всякую ерунду, пишет The Sun.

Недавно поп-звезда Бритни Спирс снова заставила поклонников волноваться. Ее поведение показалось многим поклонникам не совсем обычным. Она записала дома ролик и выложила в интернет.

На кадрах она энергично танцует в откровенном наряде и так и норовит стянуть с себя шорты. При этом у нее был вызывающий макияж, растрепанные волосы и потерянное выражение лица. Многие предположили, что артистке нужна помощь.

Автор: 11 ноября 2020, 19:48 Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру

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