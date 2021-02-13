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"Я глубоко сожалею": Джастин Тимберлейк извинился перед Бритни Спирс за травлю спустя 19 лет

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк. Фото: Phil Roach/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Певец Джастин Тимберлейк написал эмоциональное послание, в котором оценил разрушительность своего поведения. В тексте он обратился к Бритни Спирс с просьбой его простить.
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В феврале 2021 года вышел документальный фильм "Framing Britney Spears" ("Обрамление Бритни Спирс", – Прим. ред.), который стал широко обсуждаем во всем мире. Картина посвящена непростой судьбе поп-дивы, отдельную роль в которой сыграл ее экс-бойфренд Джастин Тимберлейк. После расставания звездной пары в начале 2000-х годов на певицу обрушились обвинения. Бывший возлюбленный нарекал Бритни Спирс изменщицей и массово распространял клеветнические слухи о популярной звезде. Джастин Тимберлейк создал для себя образ жертвы, с помощью которого усилил свою известность. Спустя 19 лет артист раскаялся в произнесенных речах и решил публично извиниться перед бывшей возлюбленной.

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Джастин Тимберлейк опубликовал трогательный пост в своем инстаграм-канале. "Я глубоко сожалею о тех случаях в моей жизни, когда мои действия способствовали возникновению проблемы, когда я говорил невпопад или не говорил то, что было бы верно.", – написал артист. Он добавил, что пытался извлечь личную выгоду, потакая низменным желаниям и радикальным общественным взглядам.

Музыкант обратился в эмоциональной публикации не только к Бритни Спирс. Еще одной звездой, которой в прошлом насолил артист, стала Джанет Джексон. У нее музыкант тоже попросил прощения. Джастин Тимберлейк отметил, что может и хочет быть лучше, а извинения – это первый шаг на пути к исправлению.

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Автор: 13 февраля 2021, 23:59 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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