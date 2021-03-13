Вернет 7 миллионов: семья Фриске заговорила о долгах Шепелева

Стало известно, что журналист Дмитрий Шепелев до сих пор не вернул родственникам покойной супруги крупную сумму. По словам родителей Жанны Фриске, в воздухе повисли семь миллионов. Похоже, что телеведущий прибрал к рукам "хвост" от тех благотворительных денег, которые собирали всем миром на лечение артистки.

Напомним, еще в 2015 году популярная певица умерла от рака мозга. Долг перед благотворительной организацией был погашен спустя несколько лет. Однако 21 миллион все же был выплачен "Русфонду".

Несмотря на разрешенные финансовые проблемы, родные Жанны Фриске все еще делят оставшееся имущество и приписывают друг другу задолженности. Под прицелом звездной семьи находится бывший супруг покойной артистки. Поговаривают, что Дмитрий Шепелев так и не выплатил заветные семь миллионов рублей Владимиру и Ольге Фриске.

Еще в июле Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с артиста вышеупомянутой суммы. Спустя несколько недель Шепелев подал апелляцию на это решение. Суд же апелляцию и кассацию отклонил. На все ушло полгода, а задолженность так и зависла в воздухе.

В данном случае речь идет о солидарном долге. Так как договор с фондом был заключен от имени Жанны Фриске, по закону, после ее смерти обязательства переходят всем наследникам. А их трое: родители и маленький сын, за которого "борется" его отец Дмитрий Шепелев.

"Владимир Борисович вернул весь долг "Русфонду", заплатив около 21 миллионов рублей за всех наследников. Эта сумма делится на три части между родителями и сыном Жанны. Поэтому треть солидарного долга Шепелев, как законный представитель Платона, должен вернуть", – уверяют юристы.