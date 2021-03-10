"Прекратите": растрезвонивший об интрижках Шепелев взвыл из-за нападок

Дмитрий Шепелев рассказал историю о любовном увлечении из далекого прошлого. После этого россияне принялись его травить, подумав, что н обесценивает отношения с ныне покойной Жанной Фриске.



Телеведущий счастлив с дизайнером Екатериной Тулуповой. Многим поклонникам его экс-возлюбленной Жанны Фриске до сих пор не дает покоя то, что Дмитрий Шепелев нашел ей замену.

Очередная порция нападок досталась шоумену после его недавней публикации в "Инстаграм". Он рассказал, как в девятом классе его позвала в гости возлюбленная. Девушка облачилась по такому случаю в халат, "забыв" одеть нижнее белье.

По словам Дмитрия Шепелева, когда он поделился этой историей с невестой, та лишь посмеялась. Она отметила, что такие дамочки "в халате" у него были и будут. Ведущий заявил, что рад тому, что может рассказать избраннице честно обо всем. При этом он добавил, что для него подобное чувство свободы с любимой женщиной в новинку.

По словам Дмитрия Шепелева, "ни одна интрижка ни в прошлом, ни сейчас этого не стоит". Фолловеры поинтересовались у него, мог ли он быть столь доверчивым с Жанной Фриске. Также они спросили, какие отношения звезда экрана называет интрижкой и чьи чувства обесценивает.

Дмитрий Шепелев очень расстроился из-за того, что его неправильно поняли. Он попросил дать певице спокойствие на том свете. "Прекратите. Это очень нехорошо – то, что вы делаете", — взмолился телеведущий. "Зачем вы ищете подвох там, где его нет?", – спросил у подписчиков шоумен.