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12 марта
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Вскрылись детали пластических операций Пугачевой

Вскрылись детали пластических операций Пугачевой

Опытный врач оценил внешние характеристики Аллы Пугачевой и Маши Распутиной, уличив их в любви к пластическим операциям. Хирург объяснил, какие методики современной медицины могли привлечь звездных дам.
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Необыкновенно подтянутый вид 71-летней Аллы Пугачевой россияне обсуждают не первый год. А выразительные черты лица 56-летней Маши Распутиной редкий человек считает дарованием природы. Певицы ухаживают за собой не только с помощью уходовых и косметических средств, но и благодаря стараниям умелых медиков. Пластический хирург Иван Володченков проанализировал внешность Аллы Пугачевой и Маши Распутиной, уверенно сделав вывод — у каждой из них было несколько операций по моделированию внешности.

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 Маша Распутина

Маша Распутина певица

По словам врача, Примадонна выглядит довольно молодо для своего возраста вследствие череды подтяжек. Он полагает, что недавно Алле Пугачевой хирурги приподняли уголки губ. Характерным итогом ее последней операции, как считает медик, стали сильно заметные ямочки на щеках знаменитости, так как их не заполнили филлером.

Иван Володченков определил, что Маша Распутина приобрела с помощью платики миндалевидные глаза, а также подчеркнула скулы. Губам звезды врач уделил особое внимание — он решил, что их объем слишком велик, а форма чересчур неестественная. По мнению хирурга, специалисты сделали артистке татуаж для визуального увеличения губ, а также накачали их гиалуроновой кислотой или же жиром своей пациентки. Медик уверен, что операция Маши Распутиной, как и подтяжка Аллы Пугачевой, состоялась недавно.

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Алла Пугачева. Фото: Darya Parchinskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 12 марта 2021, 18:19 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Полгода не могла сидеть: пластика ягодиц обернулась для модели мучениями

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