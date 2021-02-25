Полтора миллиона: хирург раскрыл тайну опухшего лица Распутиной

Внешность певицы не дает покоя многим пользователям Сети. Некоторые недоумевают, зачем симпатичная от природы исполнительница портит себя, другие же считают, что пластическая хирургия уже стала неотъемлемой частью жизни звезд нашей эстрады.

Владимир Плахотин прокомментировал ситуацию. Пластический хирург рассказал, что делает Распутина, и сколько стоят многочисленные процедуры для поддержания внешнего вида артистки. Он отметил, что за все операции на лице Маша заплатила приблизительно полтора миллиона рублей.

Также оказалось, что после подобных вмешательств ни в коем случае нельзя пускать все на самотек, поэтому певица тратит на себя приблизительно 50 тысяч рублей каждый месяц. Эксперт считает, что артистка вполне может себе это позволить.

Хирург рассказал, что такой "кукольной" внешности звезда достигла, сделав SMAS-лифтинг, подтяжку подбородка, а также "булхорн". Последняя процедура позволяет подтянуть верхнюю губу за счет уменьшения расстояния между контуром губ и основанием носа. По словам Плахотина, артистка дополнительно скорректировала губы и даже уши. Он подчеркнул, что возраст обычно выдают мочки, поэтому исполнительница скорее всего "подрезала" их и "побелила".

Напомним, настоящее имя артистки – Алла Агеева. В этом году ей исполнится 57 лет. Певица стала популярной уже в конце 80-х. Тогда она переехала в столицу и записала песню "Играй, музыкант". Композиция стала хитом и вскоре об артистке заговорили все.

