Репетиция похорон: Увядающая Пугачева нацепила траурный балахон

Примадонна российской эстрады пытается выглядеть молодо и привлекательно, то и дело обращаясь к пластическим хирургам, стилистам и косметологам. Но несмотря на старания 71-летней звезды, ее возраст все равно дает о себе знать. На днях Алла Пугачева появилась на съемках шоу "Сегодня вечером" в темном бесформенном балахоне, будто бы готовилась не к светской встрече со знаменитостями, а к похоронам.
Фотографию артистки опубликовала поп-дива Маша Распутина в своем инстаграм-канале. На снимке Примадонна стоит в компании артистов и деятелей искусства, сильно выделяясь на фоне коллег. Их по-своему нарядные, элегантные и яркие наряды подчеркнули траурный образ исполнительницы шлягера "Айсберг". Алла Пугачева прямо-таки утонула в черном платье, скрывающем фигуру. Хотя в кадре певица улыбается, ее имидж радости совсем не вызывает.
Напомним, недавно звезда Олеся Судзиловская объявила об экстрасенсорных способностях Примадонны. С ней она познакомилась, будучи школьницей. Олеся много слышала от знакомых о том, что у народной артистки есть дар предвидения, с помощью которого певица имеет возможность помогать себе и своим близким. Судзиловская считает паранормальные умения Аллы Пугачевой выдающимся проявлением сверхъестественного.
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