Пережившая предательство мужчин Бузова заговорила о своих изменах

Ольга Бузова – символ для многих россиянок. Образ сильной, независимой, но при этом ранимой и ищущей взаимной любви артистки близок женщинам. Увы, поющей телеведущей не везет в личной жизни. Недавно девушка рассталась с очередным возлюбленным – роман с Давидом Манукяном завершился скандалом.

Слухи о расставании пары ходили уже давно. Ребята то и дело публиковали в своих инстаграм-аккаунтах "Сторис" с грустными цитатами и рассказами о неуместных чувствах. В итоге оба заявили о разрыве, а вдогонку Ольга Бузова обвинила парня в домашнем насилии и изменах.

Стоит отметить, что для артистки тема с неверностью является очень болезненной, ведь бывший супруг звезды Дмитрий Тарасов ушел от нее к молоденькой модели. Несмотря на то, что все обвинения в свой адрес футболист отрицает, Ольга Бузова продолжает настаивать на этой версии.

Артистка ищет "своего" мужчину, но пока ей не везет. Для певицы важно, чтобы избранник был ей предан, как и она ему. Звезда настроена исключительно на серьезные отношения, о чем не устает повторять. По словам Ольги Бузовой, за 35 лет жизни у нее было немного романов, но все были длительными, и девушка ни разу не позволила себе посмотреть на сторону.

"Я ни разу в этой жизни не изменяла. И даже мысли никогда не было", – подчеркнула знаменитость.

Как отметила артистка, ее приводит в ужас статистика, согласно которой больше половины мужчин и женщин хоть раз обманывали своих партнеров. Ольга Бузова уверена, что если любишь, то не имеешь права на "лево". "Измена и любовь – вещи несовместимые", – подчеркнула артистка.