"Почему меня приобщили к делу?": Костенко взвыла из-за травли

С тех пор как футболист начал судиться за уменьшение алиментов для наследницы от первого брака Ангелины, его стали резко критиковать, а за компанию и его супругу. Хейтеры считают, что именно она делает все, чтобы девочке досталось как можно меньше денег.
Анастасия Костенко в очередной раз опровергла домыслы. Она просто "взвыла" от обиды в своем инстаграм-аккаунте. Девушка подчеркнула, что со временем доходы Дмитрия Тарасова, который сейчас сидит без работы, значительно уменьшились, поэтому он не может выплачивать дочери большие суммы.
Модель рассказала, что была попытка решить вопрос мирным путем, а затем они уже обратились в суд, чтобы изменить ситуацию. Знаменитость добавила, что никто не судился с ребенком. Она заверила, что спортсмен не собирался никого бросать в нищете.
Также Анастасия Костенко объяснила, почему, будучи в браке, подала на алименты. "Почему меня приобщили к делу? Потому что на предпоследнем заседании были озвучены суммы, которые поступали мне и являлись моим доходом", – поделилась модель.
Напомним, Анастасия Костенко – третья жена футболиста. Первый брак Дмитрий Тарасов заключил с Оксаной Пономаренко, которая родила ему дочь Ангелину. Во второй раз он женился на Ольге Бузовой.
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