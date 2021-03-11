Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Четверг
11 марта
Лента новостей
20:48
Пописала, а штаны забыла надеть: известная певица возмутила омерзительной голой выходкой
20:35
"Непередаваемые ощущения": замешанный в гей-скандале Лазарев показал развлечения с парнем
20:11
Бузова объявила о неспособности иметь детей
19:51
Участница "Евровидения" Manizha вызвала у россиян рвотные позывы: Блевань
19:36
Белоруссии запретили выступать на "Евровидении" с политической песней
19:24
"Ущипнул Агату за попу": женатого режиссера поймали на флирте с Муцениеце
18:59
Тяжелобольная Долматова раскрыла правду о своем недуге
18:53
Шатунов обещал лично похоронить Разина после скандала с авторским правом
18:46
Обвиненный в расизме принц Уильям сделал откровенное заявление
18:20
Ушел из жизни композитор фильма "Гардемарины, вперед!"
18:06
"Как я буду из грязной тарелки есть?": дочь публично отчитала Кудрявцеву
17:59
"Сердце сегодня остановилось": страшная весть о смерти пришла накануне дня рождения Кати Гусевой
17:54
Вассерман рассказал о "проблемах с головой" у Байдена: Было известно еще до вброса голосов
17:44
Бывшая жена Абрамовича родила от нового мужа-миллиардера
17:33
Превратившую квартиру в наркопритон звезду фильма "Один дома" сняли на пляже в шубе
17:27
"Ненавижу!": отрезавшая грудь Варнава взвыла из-за травли
17:22
Пятиклассник из Подмосковья создал уникального робота-кормильца
17:04
"Оля отправила меня в блок": партнерша экс-любовника Бузовой наябедничала на певицу
16:48
Пережившая предательство мужчин Бузова заговорила о своих изменах
16:42
Вид осунувшегося до неприличия Шуры всполошил народ: Таете на глазах
16:40
Не Карпович: с кем на самом деле съехался Прилучный после развода с женой
16:31
"Эта шалава проходу не давала": всплыли скандальные подробности нового романа вдовы Абдулова
16:16
"Я вешу 300 килограммов": вдова Этуша шокирована заплывшим жиром уродливым телом
16:14
"Не получилось": эксперт Егоров о попытке Лукашенко сохранить власть с помощью сына
16:14
Не переедать, проветривать комнату: врач перечислил условия здорового сна
15:45
Дава больше не нужен: обнародовано имя нового возлюбленного Бузовой
15:32
"Будет на мне в обтяжку": Стас Барецкий решился на покупку платья покойной Жанны Фриске
15:25
"Любовник обещал, что больно не будет": экстрасенс вызвал дух умершего от анального разрыва Шевчука
15:23
Путин заявил о начале восстановления экономики России
15:22
Подсадила на препараты: бывший любовник звезды "Дома-2" погиб при странных обстоятельствах
15:10
"Пошла бы к Криду": внезапное заявление дочери Лободы ошеломило россиян
15:00
"Волосам конец": пережившая приступ Самбурская вышла на связь
14:54
Обвиненная в крушении семьи солиста Little Big красотка выставила напоказ свои прелести
14:53
Лукашенко предупредил об угрозе "подрыва" Белоруссии изнутри: Сейчас на все зубы будут пробовать
14:29
"Старуха ревнует": Азиза влипла в очередной скандал после помолвки
14:25
"Мужчина с горячей кровью": Корчевников публично заигрывал со звездой "Склифосовского"
14:24
Ведущего в прямом эфире придавило огромным экраном
14:17
Рамка светилась: в квартире Зудиной с фотографией Табакова произошло необъяснимое
14:12
"Жаль принца Гарри": появились данные о психическом расстройстве у Меган Маркл
14:06
Главное – не привлекать внимание: вскрылись сенсационные подробности развода обвиняемого в неверности Мамаева
14:03
В Северодвинске мужчина взял в заложники работницу фирмы микрозаймов
13:55
"Безобразно бездарен!": коллеги облили помоями Верника в парике
13:52
"Получи по полной": от замешанных в гей-скандалах Лазарева и Баскова требуют признания
13:50
Вскрылись причины закрытия проекта "Бородина против Бузовой"
13:36
А что бы сказал Табаков? Зудина ответила на критику из-за интимной сцены
13:31
В Челябинске в троллейбусе умерла женщина
13:29
"Огромные гематомы": вдовец откровенно о сексуальном насилии над Легкоступовой
13:19
В Хьюстоне в результате стрельбы погибли трое человек
13:07
В Дагестане ликвидировали боевика
12:55
"Она сейчас в беде": близкие бьют тревогу из-за зависимости Бузовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
"Эскалация уже началась": на Донбассе бьют тревогу о полномасштабном наступлении Украины
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
Шоу-бизнес
"Ущипнул Агату за попу": женатого режиссера поймали на флирте с Муцениеце

"Ущипнул Агату за попу": женатого режиссера поймали на флирте с Муцениеце

Журналисты обнародовали разоблачающие Агату Муцениеце и Клима Шипенко кадры. Видео, на котором сняты актриса и режиссер, было сделано в театре.
прочитано 398 раз

Источник поведал, что ролик снят в конце января. По его словам, пара была вместе в ложе и не старалась скрыться от публики. Инсайдер добавил, что открыто Агата Муцениеце и Клим Шипенко чувств не показывали.

ПО ТЕМЕ

По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

А вот потом чета все же не сдержалась. "Клим ущипнул Агату за попу", – цитирует информатора Starhit, у которого оказалось в распоряжении видео пары. Потом, отметил он, артистка и режиссер обнимались и целовались на улице.

Примечательно, что Шипенко женат. Агата Муцениеце предпочитает отшучиваться на неудобные вопросы. Экс-супруга Павла Прилучного утверждает, что они всего лишь дружат. Но знаменитостей уже не раз видели вместе.

Напомним, ранее продюсер Агаты Муцениеце опровергла роман актрисы с режиссером. Она заявила, что артистка не пошла бы на подобное.

Клип Шипенко женат на сценаристе Соне Карпуниной. Недавно они отметили десятилетие брака. у пары есть сын и дочь. До брака с Карпуниной режиссер был женат на актрисе Ксении Буравской. У бывших супругов подрастает наследник.

Как писали "Дни.ру", Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись летом прошлого года. У экс-возлюбленных есть двое детей. После расставания с коллегой артиста уличили в романе со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Ходили слухи, что Прилучный начал встречаться с девушкой еще до официального развода с женой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Кадр из сериала "Я знаю твои секреты" (2015)
Автор: 11 марта 2021, 19:24 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ненавижу!": отрезавшая грудь Варнава взвыла из-за травли

Юмористка разочарована россиянами
Шоу-бизнес

"Любовник обещал, что больно не будет": экстрасенс вызвал дух умершего от анального разрыва Шевчука

Что рассказал покойник
Шоу-бизнес

Подсадила на препараты: бывший любовник звезды "Дома-2" погиб при странных обстоятельствах

Мужчина пропал месяц назад
Шоу-бизнес

Дава больше не нужен: обнародовано имя нового возлюбленного Бузовой

Он помог певице пережить расставание

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+