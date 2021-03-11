"Ущипнул Агату за попу": женатого режиссера поймали на флирте с Муцениеце

Журналисты обнародовали разоблачающие Агату Муцениеце и Клима Шипенко кадры. Видео, на котором сняты актриса и режиссер, было сделано в театре.

Источник поведал, что ролик снят в конце января. По его словам, пара была вместе в ложе и не старалась скрыться от публики. Инсайдер добавил, что открыто Агата Муцениеце и Клим Шипенко чувств не показывали.

А вот потом чета все же не сдержалась. "Клим ущипнул Агату за попу", – цитирует информатора Starhit, у которого оказалось в распоряжении видео пары. Потом, отметил он, артистка и режиссер обнимались и целовались на улице.

Примечательно, что Шипенко женат. Агата Муцениеце предпочитает отшучиваться на неудобные вопросы. Экс-супруга Павла Прилучного утверждает, что они всего лишь дружат. Но знаменитостей уже не раз видели вместе.

Напомним, ранее продюсер Агаты Муцениеце опровергла роман актрисы с режиссером. Она заявила, что артистка не пошла бы на подобное.

Клип Шипенко женат на сценаристе Соне Карпуниной. Недавно они отметили десятилетие брака. у пары есть сын и дочь. До брака с Карпуниной режиссер был женат на актрисе Ксении Буравской. У бывших супругов подрастает наследник.

Как писали "Дни.ру", Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись летом прошлого года. У экс-возлюбленных есть двое детей. После расставания с коллегой артиста уличили в романе со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Ходили слухи, что Прилучный начал встречаться с девушкой еще до официального развода с женой.