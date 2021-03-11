Рамка светилась: в квартире Зудиной с фотографией Табакова произошло необъяснимое

Марина Зудина рассказала о загадочном явлении, с которым она столкнулась в день рождения Олега Табакова. Звезда сериала "Содержанки" увидела нечто мистическое после смерти мужа.

Много лет Марина Зудина хранит обложку журнала "Советский экран" 1981 года. На ней изображен Олег Табаков. В свежем интервью актриса рассказала, что этот выпуск издания сыграл решающую роль в ее судьбе. Прочитав на его страницах материал о студии мэтра, Марина приняла решение учиться у Олега Павловича.

Памятную обложку звезда сериала "Содержанки" поместила в рамку и поставила на видное место дома. По словам Зудиной, в ночь с 17 на 18 августа 2018 года с этой рамкой произошли невероятные вещи – она начала светиться. Звезда сериала "Содержанки" отметила, что это был первый день рождения Табакова после его ухода.

Марина добавила, что не могла поверить своим глазам. Она включала и выключала свет, пытаясь осознать происходящее. В темноте обложка с Табаковым отчетливо выделялась на фоне других фото в рамках. Необычное явление наблюдалось только одну ночь. К утру все пришло в норму.

Напомним, Олег Табаков умер 12 марта 2018 года. Легендарному режиссеру и актеру было 82 года. Знаменитость скончалась от сердечного приступа. Марина Зудина и Олег Табаков были вместе 35 лет.