"Где настоящий Шатунов?": публика не признала легендарного артиста

Анфиса Чехова смогла исполнить детскую мечту: артистка сфотографировалась со своим кумиром. Бывший солист группы "Ласковый май" попал на совместный кадр и безумно порадовал всеми известную ведущую.

Напомним, что Юрий Шатунов всегда отказывался от фотографий с поклонниками, но перед пышногрудой артисткой так и не смог устоять. Похоже, что представительница прекрасного пола застала певца врасплох.

Два секс-символа пересеклись на съемках телепередачи "Привет, Андрей!". Как сообщалось ранее, Андрей Малахов надумал снимать выпуск о скандальной группе "Ласковый май". Участники программы стойко скрывают подробности и не называют основные темы светской беседы.

Однако многочисленную аудиторию больше задел тот факт, что Юрий Шатунов кардинально поработал над своей внешностью. Поклонники заметили, что лицо артиста "затянулось" и приобрело "кукольные" черты. Поговаривают, что артист увлекся молодящими процедурами и изменился до неузнаваемости.

В борьбе с возрастными изменениями Юрий Шатунов переборщил с походами к косметологам. Теперь поклонники шокированы его внешним видом. Об этом свидетельствуют комментарии под фотографией, опубликованной в личном блоге Анфисы Чеховой.

"Что стало с Юрой? Где настоящий Шатунов? Раньше был таким красавцем, а сейчас изуродовал себя", – подметила публика.

Сам же артист не ответил на возгласы недовольных фанатов. А вот Анфиса Чехова постаралась защитить раскритикованного музыканта. Телеведущая заявила, что Юра оказался очень искренним и глубоким человеком. Она напомнила о тернистом пути Шатунова: из простого мальчишки из детского дома в легенду отечественного шоу-бизнеса.